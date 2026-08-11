Le gouvernement fédéral souligne l'achèvement du creusement des tunnels du prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown

TORONTO, le 11 août 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a célébré les progrès continus de la construction du prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown. Les travaux de creusement des tunnels des 9,2 km du prolongement de la ligne sont maintenant terminés.

Le creusement de deux tunnels parallèles, d'une longueur de 500 mètres, est maintenant achevé. Ces tunnels relient la station Mount Dennis à la rue Jane et constituent le tronçon souterrain Est du prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown. Le creusement du tronçon souterrain Ouest, qui s'étend sur 6,3 kilomètres entre le chemin Scarlett et la rue Renforth, a été achevé en juin 2024.

Le gouvernement du Canada investit environ 1,87 milliard de dollars dans le prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown. Ce financement fait partie d'un investissement de près de 10,4 milliards de dollars dans les nouveaux grands projets de transport en commun de Toronto. Le gouvernement de l'Ontario supervise le projet par l'intermédiaire de Metrolinx.

Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, et Yvan Baker, député d'Etobicoke-Centre, se sont joints à l'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario, pour célébrer le partenariat et souligner les progrès continus de cet important projet.

Citations

« Renforcer nos collectivités, c'est permettre aux Canadiens d'accéder plus facilement à des logements abordables, de trouver de bons emplois et de se rendre à destination. Je me réjouis que le partenariat entre le gouvernement fédéral et l'Ontario permette de réaliser des progrès continus dans la construction du prolongement ouest de la ligne Eglinton Crosstown. »

Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown permettra de relier les membres de nos communautés à des emplois de qualité, à l'éducation, aux services et aux possibilités offertes dans tout Toronto. Je suis fier de voir que l'investissement de 1,87 milliard de dollars du gouvernement fédéral, ainsi que celui de nos partenaires ontariens, permet de développer les infrastructures dont nous avons besoin pour soutenir nos collectivités en pleine croissance. »

L'honorable Ahmed Hussen, député de York Sud--Weston--Etobicoke

« L'achèvement du creusement des tunnels du prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown marque une étape historique pour un projet de transport en commun qui changera véritablement la donne pour les résidents d'Etobicoke-Centre et de l'ensemble de la région du Grand Toronto. Ce prolongement permettra de réduire les temps de trajet, d'améliorer l'accès aux emplois et aux services, de soutenir notre économie et de contribuer à réduire les émissions de carbone. Je suis extrêmement fier d'avoir défendu ce projet avec succès aux côtés des membres de notre communauté pendant de nombreuses années, d'abord pour garantir que cette ligne essentielle soit souterraine, puis pour obtenir le financement fédéral de 1,87 milliard de dollars qui permet de la concrétiser. »

Yvan Baker, député d'Etobicoke-Centre

« Sous la direction du premier ministre Ford, notre gouvernement réalise des investissements historiques dans le transport en commun afin de lutter contre les embouteillages, de réduire les temps de trajet et de bâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus autonome. Le prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown permettra à des milliers de navetteurs de se rendre plus rapidement et plus facilement à destination chaque jour, améliorera les liens dans la région du Grand Toronto et soutiendra la création de milliers d'emplois bien rémunérés tout au long de la phase de construction. »

L'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit environ 1,87 milliard de dollars dans le projet de prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'investissement historique de plus de 10 milliards de dollars réalisé par le gouvernement fédéral pour la ligne Ontario, le prolongement du métro de Scarborough, le prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown et le prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge.

On prévoit que le prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown combiné au TLR Eglinton Crosstown (ligne 5 Eglinton) permettra de réduire de 6,5 millions le nombre de trajets en voiture chaque année.

Ce prolongement permettra aussi d'assurer une correspondance avec d'autres opérateurs de transport en commun régional, notamment l'UP Express, GO Transit, la TTC et les services de bus MiWay.

Le prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown allonge la ligne 5 Eglinton de Scarborough à Mississauga.

Liens connexes

Le plus gros investissement en transport en commun de l'histoire de la région du Grand Toronto créera des emplois et relancera l'économie

https://www.canada.ca/fr/logement-infrastructures-collectivites/nouvelles/2021/05/le-plus-gros-investissement-en-transport-en-commun-de-lhistoire-de-la-region-du-grand-toronto-creera-des-emplois-et-relancera-leconomie.html

Carte des projets de logement et d'Infrastructure

https://housing-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Le prolongement vers l'ouest de la ligne de métro Eglinton Crosstown

https://www.metrolinx.com/fr/projets-et-programmes/prolongement-vers-ouest-de-la-ligne-de-metro-eglinton-crosstown

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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