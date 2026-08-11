Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Grand-Sault

GRAND-SAULT, NB, le 11 août 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Guillaume Deschênes-Thériault, député de Madawaska--Restigouche, et de Bertrand Beaulieu, maire de la Municipalité régionale de Grand-Sault.

Date : mercredi 12 août 2026



Heure : 11 h (HAA)



Lieu : Édifice municipal

131, rue Pleasant

Grand-Sault, N.-B. E3Z 1G6

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; France Le Moignan, Directrice, Service développement économique et marketing, Municipalité régionale de Grand-Sault, [email protected]