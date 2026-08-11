Le Canada et le Nouveau-Brunswick investissent dans les égouts sanitaires et pluviaux pour soutenir la construction de nouveaux logements à Moncton

MONCTON, NB, le 11 août 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Canada utilise tous les outils à sa disposition, en tirant parti de la technologie, de l'innovation et des partenariats, pour bâtir des logements à grande échelle.

À cette fin, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton-Dieppe, l'honorable Gilles LePage, ministre responsable de la Société de développement régional, et Shawn Crossman, maire de la Ville de Moncton, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 25 millions de dollars pour le développement d'infrastructures indispensables à la construction de nouveaux logements à Moncton dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL).

Le financement servira à accroître la capacité des égouts sanitaires existants et à mettre en place de nouvelles infrastructures de gestion des eaux pluviales sur un tronçon de la promenade Elmwood, ce qui rendra possible l'aménagement futur d'au plus 1 300 nouveaux logements. Le tronçon de route touché par ces travaux souterrains sera reconstruit et élargi à quatre voies, et comportera une voie polyvalente intégrée pour le transport actif.

Ces types de projets d'infrastructures essentielles soutiennent l'objectif du gouvernement du Canada de résoudre la crise du logement et viendront compléter le travail effectué par Maisons Canada, un nouvel organisme fédéral chargé de construire des logements abordables, de fournir du financement aux constructeurs et d'encourager l'adoption de méthodes de construction plus modernes.

Ensemble, nous rendrons le logement plus abordable en libérant le potentiel de la coopération entre les secteurs public et privé, en favorisant la création d'une industrie du logement moderne et en créant de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés.

Citations

« Les investissements dans la modernisation des infrastructures essentielles nous permettent de créer de nouvelles possibilités en matière de logement et de bâtir des collectivités fortes. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'associe à la province du Nouveau-Brunswick et à la Ville de Moncton pour moderniser et mettre à niveau les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées afin de répondre aux besoins en logement de la population en croissance. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton-Dieppe

« Notre gouvernement reste concentré sur le soutien à l'infrastructure pour permettre davantage de développement de logements. En tirant parti des fonds fédéraux disponibles dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement, la Société de développement régional a été en mesure de soutenir la construction de logements dans les grandes et les petites collectivités de la province. En tant que ministre responsable de la SDR, je suis heureux d'annoncer aujourd'hui un financement pour appuyer l'expansion de l'infrastructure de la Ville de Moncton sur la promenade Elmwood. »

L'honorable Gilles LePage, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional

« Il s'agit d'un investissement essentiel et nécessaire dans un quartier en pleine expansion de notre ville. La modernisation et l'extension des infrastructures souterraines, comme nos réseaux d'égouts sanitaires et pluviaux, ainsi que l'amélioration et l'élargissement de la chaussée au profit des automobilistes, des piétons et des cyclistes, constituent des aménagements importants qui répondent aux besoins des résidents actuels et ouvrent la voie à de futurs travaux d'aménagement. »

Shawn Crossman, maire de la Ville de Moncton

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 9,6 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL), le gouvernement du Nouveau‑Brunswick investit près de 8 millions de dollars et la contribution de la Ville de Moncton s'élève à plus de 7,5 millions de dollars.

Compris dans le budget de 2024, le FCIL vise à investir dans la construction et l'amélioration d'infrastructures publiques de base qui permettront d'accroître l'offre de logements et la densification dans les collectivités de tout le Canada.

Le FCIL vise à aider les collectivités à mettre en place les infrastructures requises pour soutenir la construction d'un plus grand nombre de logements et accroître la densité. Le financement peut être investi dans des projets permettant d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales, ainsi que dans des initiatives permettant de préserver la capacité existante, d'améliorer la fiabilité des réseaux ou de mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets afin de réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Une partie du FCIL est consacrée au soutien des priorités provinciales et territoriales à long terme. Les provinces et les territoires doivent finaliser une entente avec le gouvernement du Canada pour recevoir un financement.

Le financement versé dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL soutient d'importants projets d'infrastructure dans les municipalités et les communautés autochtones. La période de réception des demandes pour ce volet est maintenant fermée.

Lancé le 14 septembre 2025, l'organisme Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale du Canada, chargée d'augmenter l'offre de logements abordables. En tirant parti des terres publiques, des outils financiers souples et des méthodes modernes de construction, l'agence est le catalyseur d'une industrie de la construction résidentielle plus productive et novatrice.

Le gouvernement fédéral effectue des investissements générationnels dans les infrastructures dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes (FBCF), qui prévoit 51 milliards de dollars sur 10 ans à compter de 2026-2027, puis 3 milliards de dollars par année par la suite, afin de soutenir un large éventail de projets d'infrastructure publique favorisant la prospérité économique, le logement, le sport, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation aux changements climatiques.

Liens connexes

Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement

Maisons Canada

Fonds pour bâtir des collectivités fortes

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à: Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Mary-Anne Hurley-Corbyn, Directrice des communications, Société de développement régional, Gouvernement du Nouveau-Brunswick, [email protected]; Melissa Hachey, Gestionnaire communications stratégiques, Ville de Moncton, [email protected]