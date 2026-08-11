Bâtir un Canada fort grâce à des investissements visant à accroître la capacité du Centre de récupération des ressources en eau

GUELPH, ON, le 11 août 2026 /CNW/ -- Pour bâtir un Canada fort, il faut commencer par investir dans des infrastructures modernes et fiables qui permettent d'accroître l'offre de logements et de créer des collectivités résilientes.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes vise à investir 51 milliards de dollars dans un large éventail de projets d'infrastructure qui soutiennent la prospérité économique, le logement, le sport, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation aux changements climatiques dans tout le pays.

À cette fin, Dominique O'Rourke, députée de Guelph, a annoncé un investissement fédéral de plus de 33,4 millions de dollars pour moderniser une installation de traitement tertiaire des eaux usées et un réseau d'égout principal à Guelph dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Une fois achevé, ce projet devrait permettre la construction de presque 4 400 logements dans l'ensemble de Guelph.

Le traitement tertiaire constitue une étape importante dans l'élimination des polluants présents dans les eaux usées. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra de moderniser le Centre de récupération des ressources en eau de Guelph grâce à la construction d'un nouveau bâtiment dédié au traitement tertiaire, ce qui permettra d'augmenter la capacité de traitement de cette partie du processus de 24 %. Ces améliorations permettront également de remplacer le système de désinfection actuel du Centre de récupération des ressources en eau par une technologie à ultraviolets. Il s'agit d'une méthode efficace et performante de traitement des eaux usées, qui permet d'éviter la chloration et la déchloration tout en garantissant un niveau élevé de traitement des eaux usées.

Des travaux de modernisation de l'égout principal adjacent seront également entrepris dans le cadre de ce projet. Les égouts principaux recueillent et acheminent les eaux usées provenant des égouts ordinaires vers quelques sites centraux, comme une station d'épuration des eaux usées. Ce projet permettra de doubler environ 850 mètres d'égout principal et de remettre en état 250 mètres d'égouts principaux existants, notamment à un passage clé sous l'autoroute Hanlon.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes est un pilier du plan du gouvernement du Canada visant à bâtir un Canada fort, aujourd'hui et pour les prochaines générations.

Citations

« Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes permet de construire des infrastructures essentielles et durables dont les Canadiens dépendent chaque jour. En tant qu'ancienne conseillère municipale de Guelph et ancienne présidente du Comité des infrastructures, du développement et de l'environnement, je sais à quel point l'investissement annoncé aujourd'hui dans les infrastructures de traitement des eaux usées à Guelph est essentiel pour préparer notre ville à sa croissance, favoriser la construction de logements et rendre le système de traitement des eaux usées plus résilient face aux changements climatiques. »

Dominique O'Rourke, députée de Guelph, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Ce financement est une bonne nouvelle alors que nous nous préparons à entreprendre ces travaux d'amélioration coûteux, mais nécessaires, liés aux infrastructures de traitement des eaux usées et des égouts pour notre collectivité en pleine croissance. Je tiens à remercier le premier ministre Carney, le ministre Robertson et le gouvernement du Canada pour leur soutien dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, qui contribue à réduire la pression exercée sur les réserves de la Ville et à maintenir l'abordabilité pour les résidents de Guelph. »

Cam Guthrie, maire de la Ville de Guelph

« Des infrastructures résilientes sont essentielles à des collectivités saines et complètes. Grâce au soutien du gouvernement du Canada, ce projet permettra de réaliser des améliorations essentielles aux installations de traitement tertiaire des eaux usées de Guelph, ce qui contribuera à la croissance à long terme de la Ville et à l'atteinte de ses objectifs environnementaux. En tant qu'élément clé d'un programme plus vaste d'investissements dans les infrastructures de traitement des eaux usées, ce projet contribuera à accroître la capacité de traitement nécessaire pour répondre aux besoins futurs en matière de logement et de développement des entreprises. Grâce à l'intégration de technologies de traitement de pointe, nous modernisons nos activités et renforçons la durabilité et la résilience de notre système de traitement des eaux usées pour les prochaines générations. »

Tara Baker, directrice municipale, Ville de Guelph

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 33 487 067 $ dans ce projet dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, et la Ville de Guelph contribue à hauteur de 52 024 308 $ au coût total du projet.

La nouvelle installation de traitement tertiaire permettra d'augmenter la capacité de 24 %.

Les améliorations permettront également à la Ville de Guelph de remplacer le procédé de désinfection par chloration/déchloration par une technologie aux ultraviolets. Il s'agit d'un procédé plus durable qui permet aussi de maintenir des normes élevées pour les eaux usées traitées.

À compter de 2026-2027, le Fonds pour bâtir des collectivités fortes fournira du financement dans le cadre de trois grands volets : Le volet provincial et territorial, qui fournit 17,2 milliards de dollars sur 10 ans, dont 5 milliards de dollars sur 3 ans pour les infrastructures de soins de santé; Le volet de prestation directe, qui fournit 6 millions de dollars sur 10 ans, dont 1 milliard de dollars sur 4 ans dans le cadre du volet des impacts locaux, mis en œuvre par les organismes de développement régional des différentes régions du Canada pour soutenir les projets d'infrastructure communautaire ayant un impact local; Le volet communautaire (qui était auparavant le Fonds pour le développement des collectivités du Canada), qui fournit 27,8 milliards de dollars sur 10 ans et qui est indexé à 2 % par an pour fournir 3 milliards de dollars par année par la suite.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes sera un puissant levier pour les infrastructures puisque le financement sera égalé par près de 17 milliards de dollars provenant des provinces, auxquels s'ajouteront des milliards de dollars supplémentaires obtenus grâce à des partenariats municipaux et territoriaux, ainsi que des capitaux privés. Le fonds stimulera également le PIB du Canada à hauteur de 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Dans le cadre du volet de prestation directe, au moins 10 % du financement sera consacré à des investissements dans les communautés autochtones.

Les demandeurs autochtones et territoriaux peuvent présenter une demande de projet prêt à démarrer dans le cadre du volet de prestation directe jusqu'au 12 août 2026.

Le financement du projet est assujetti à la signature d'un accord de contribution entre le gouvernement du Canada et le bénéficiaire.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de certaines exigences, notamment celles liées à la consultation des peuples autochtones et aux obligations en matière d'évaluation environnementale, le cas échéant.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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