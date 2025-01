BURLINGTON, ON, le 15 janv. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le député Adam van Koeverden et la mairesse Marianne Meed Ward ont annoncé près de 14 millions de dollars de financement pour les infrastructures de transport en commun de la Ville de Burlington dans le cadre du volet Financement de base du Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC).

Ce financement, qui sera versé sur une période de 10 ans, de 2026 à 2036, permettra d'apporter des améliorations essentielles au réseau de transport en commun de la Ville de Burlington. Un financement prévisible aidera la planification à long terme tandis que la Ville vise à répondre à l'accroissement de la population locale et à augmenter la fréquentation annuelle de Burlington Transit. Le financement contribuera aussi à l'amélioration, au remplacement ou à la modernisation des infrastructures de transport en commun et de transport actif actuelles. Le financement de base est conditionnel à la présentation par la Ville de Burlington d'un plan d'immobilisations, ainsi qu'à la signature subséquente d'une entente de financement.

Le Fonds pour le transport en commun du Canada est le plus important investissement dans le transport en commun de l'histoire du Canada. Il a été conçu pour répondre aux besoins uniques des collectivités de toutes tailles : ceux des grandes régions métropolitaines comme ceux des petites et moyennes collectivités, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones. Le FTCC vise à fournir aux municipalités et aux sociétés de transport en commun un financement stable, afin qu'elles disposent des ressources dont elles ont besoin pour planifier et mettre en œuvre des projets clés de transport en commun qui répondront à leurs besoins pour les décennies à venir.

Citations

« Le transport en commun est un élément clé du soutien aux collectivités en croissance. Les Canadiens doivent avoir accès à des services de transport en commun améliorés, modernes et abordables qui leur offrent un moyen fiable de se rendre là où ils travaillent ou étudient, et de se déplacer partout dans leur collectivité. Les investissements réalisés dans le cadre du Fonds pour le transport en commun du Canada aident les municipalités de l'Ontario et du Canada en leur apportant un financement prévisible afin qu'elles puissent continuer de se développer et d'élargir leurs services de transport en commun. »

Adam Van Koeverden, député de Milton, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Burlington est un endroit où il fait bon vivre. Il est important que nos services locaux puissent suivre le rythme du nombre croissant de personnes qui viennent vivre au sein de notre communauté. C'est pourquoi le gouvernement fédéral s'associe à la Ville de Burlington pour investir près de 14 millions de dollars sur 10 ans afin de veiller à ce que les résidents de Burlington puissent continuer de bénéficier de services de transport en commun modernes et fiables. »

L'honorable Karina Gould, députée de Burlington

« Nous avons lancé le Fonds pour le transport en commun du Canada en vue d'établir des partenariats avec des collectivités de tout le pays pour des projets qui répondront aux besoins des Canadiens en matière de transport en commun pendant des décennies. Notre annonce d'aujourd'hui est un exemple de ce type de projets qui non seulement améliorera les services existants pour les personnes qui ont à se déplacer dans Burlington, mais permettra également à Burlington Transit de se développer et de répondre aux besoins croissants de la communauté. »

Pam Damoff, députée de Oakville North-Burlington

« Grâce aux investissements dans le transport en commun, tous nos résidents peuvent participer pleinement à la vie de notre collectivité. ils sont bons pour l'environnement, car ils réduisent les embouteillages, et bons pour les entreprises, car ils permettent aux travailleurs d'accéder aux emplois. Je remercie vivement nos partenaires du gouvernement fédéral pour cet investissement qui fournit le financement prévisible et durable dont nous avons besoin pour construire un réseau de transport en commun pour aujourd'hui et pour l'avenir. »

Marianne Meed Ward, mairesse de la Ville de Burlington

« À mesure que la région se développe, les gens constatent qu'il est de plus en plus difficile de circuler et que le transport en commun est une option importante pour lutter contre les embouteillages. La contribution majeure du gouvernement fédéral est donc une excellente nouvelle. Nous devons continuer d'aller de l'avant et ce financement à long terme nous aidera à construire un meilleur réseau. »

Rory Nisan, maire adjoint chargé de l'environnement, Ville de Burlington

« Non seulement le Fonds pour le transport en commun du Canada aura une incidence positive sur notre service de transport, mais il soutiendra également d'importantes initiatives visant à mieux préparer les infrastructures et les services de transport de la ville pour la communauté croissante et diversifiée de Burlington. Ces fonds du gouvernement fédéral soutiendront notre travail visant à faire du transport en commun une option plus viable et plus efficace pour tous les résidents de Burlington. »

Jacqueline Johnson, commissaire des Services communautaires, Ville de Burlington

Faits en bref

La Ville de Burlington recevra jusqu'à 13 978 110 $ sur dix ans, de 2026 à 2036.

recevra jusqu'à 13 978 110 $ sur dix ans, de 2026 à 2036. Burlington Transit dispose de 70 autobus conventionnels et de 15 véhicules de transport en commun adaptés. Entre 2019 et 2024, la fréquentation du transport en commun à Burlington a augmenté d'environ 40 pour cent, et en 2024, elle a dépassé les niveaux d'avant la pandémie. Burlington Transit a proposé sept itinéraires offrant un service toutes les 15 minutes, et même plus fréquemment aux heures de pointe, et a assuré plus de 68 000 trajets en transport en commun adapté en 2024.

2024, la fréquentation du transport en commun à Burlington a augmenté d'environ 40 pour cent, et en 2024, elle a dépassé les niveaux d'avant la pandémie. Burlington Transit a proposé sept itinéraires offrant un service toutes les 15 minutes, et même plus fréquemment aux heures de pointe, et a assuré plus de 68 000 trajets en transport en commun adapté en 2024. On s'attend à ce que la population de Burlington augmente de plus de 40 pour cent au cours des 25 prochaines années. L'investissement annoncé soutiendra les générations actuelles et futures.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis de réaliser près de 2 000 projets dans tout le pays.

À compter de 2026-2027, le FTCC permettra de fournir en moyenne 3 milliards de dollars de financement permanent par année pour répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun. Ce financement permettra d'améliorer la planification intégrée et l'accès au transport en commun et au transport actif, ainsi que de soutenir le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

Le FTCC soutient les investissements dans le transport en commun et le transport actif dans le cadre de trois volets : Les Ententes pour les régions métropolitaines offrent au gouvernement fédéral, aux provinces et aux municipalités une nouvelle façon de collaborer. Ces ententes soutiendront le développement à long terme des infrastructures de transport en commun dans les grandes régions urbaines. Dans le cadre de ces ententes, le gouvernement fédéral allouera des fonds et travaillera avec ses partenaires pour soutenir la planification et la construction de réseaux de transport en commun. Ce financement vise à favoriser l'édification de collectivités où il fait bon vivre, dotées de services de transport en commun accessibles et de logements abordables. Le Financement de base permettra au gouvernement fédéral de tenir son engagement de fournir le soutien stable et prévisible que les collectivités disposant de réseaux de transport en commun dans tout le Canada cherchent à obtenir pour les projets d'investissements courants en immobilisations, de développement et de remise en état des infrastructures. Le Financement ciblé soutiendra des projets particuliers de transport en commun, notamment des projets visant le transport actif, le transport en commun en milieu rural et éloigné, les solutions de transport en commun dans les communautés autochtones, ainsi que l'électrification du transport en commun et du transport scolaire. Le financement ciblé sera accordé dans le cadre d'appels de demandes périodiques qui permettront au gouvernement fédéral de s'adapter à l'évolution des priorités et des besoins des collectivités.

Le nouveau Fonds offre également des solutions concrètes sur la façon de tirer le meilleur parti possible des investissements dans le transport en commun pour soutenir les objectifs en matière de logement et d'environnement, en particulier dans les grandes régions métropolitaines. La prise en compte de l'impact des réseaux de transport en commun locaux sur l'offre de logements, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la résilience climatique et l'inclusion sociale fait maintenant partie intégrante de la planification régionale.

