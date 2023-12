Le Fonds d'action intersectorielle s'attaque à des défis complexes en matière de santé publique

OTTAWA, ON, le 21 déc. 2023 /CNW/ - Les inégalités en santé sont des différences systématiques, injustes et évitables dans les résultats sur la santé qui existent depuis longtemps au Canada, mais qui sont devenues encore plus évidentes pendant la pandémie de COVID-19. La pandémie a touché de façon disproportionnée le bien-être physique et mental de nombreux groupes de la société, notamment les Autochtones, les communautés noires et racisées, les personnes à faible revenu, les enfants, les jeunes et les aînés.

Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé un investissement de près de 1,8 million de dollars dans le cadre du Fonds d'action intersectorielle pour aider 13 organisations à s'attaquer à plusieurs défis complexes en matière de santé publique qui ont une incidence sur l'équité en santé et le bien-être.

L'Agence de la santé publique du Canada, dans le cadre du Fonds d'action intersectorielle, finance des projets partout au pays pour améliorer les conditions propices à la santé, ainsi que les systèmes et les structures qui les façonnent, et pour aider toutes les personnes au Canada à atteindre leur plein potentiel en matière de santé.

Toutes les personnes méritent de s'épanouir et de mener une vie saine, et le Canada est fier d'être l'un des pays les plus sains au monde. Cette annonce s'appuie sur l'engagement ferme de notre gouvernement à aider à réduire les inégalités en santé à l'échelle du pays afin que chaque personne dispose des ressources et des possibilités nécessaires pour atteindre et maintenir un bon état de santé et de bien-être.

Citations

« Notre gouvernement s'efforce de remédier aux inégalités en santé et d'améliorer l'accès aux soins de santé pour tous. Grâce à ce financement, nous prenons des mesures importantes pour améliorer l'équité en santé et le bien-être des personnes au Canada. Nous continuerons de travailler en collaboration avec les communautés et les organisations appartenant ou non au secteur de la santé pour améliorer notre système de santé afin qu'il profite à tous. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

Faits en bref

Le Fonds d'action intersectorielle a été lancé en mai 2021 pour appuyer les mesures relatives aux déterminants sociaux de la santé. Le Fonds aide à renforcer la capacité des collectivités à faire progresser l'action intersectorielle sur les déterminants sociaux de la santé, en particulier au moment où les collectivités s'engagent dans la difficile tâche de se remettre de la pandémie.

Les déterminants sociaux de la santé renvoient au vaste ensemble de facteurs sociaux, économiques et environnementaux qui sont liés à la place d'une personne dans la société (comme le sexe, le groupe ethnique, le revenu, l'éducation ou l'emploi) et qui déterminent la santé des personnes et des populations. Ces déterminants sont façonnés par la répartition de la richesse, du pouvoir et des possibilités au sein des populations et d'une population à une autre.

On entend par action intersectorielle la collaboration de différents groupes et secteurs de la société pour améliorer la santé de nos collectivités. Le Fonds d'action intersectorielle aide les collectivités à renforcer leurs capacités d'action intersectorielle et contribue à une meilleure compréhension et gestion des déterminants sociaux de la santé et des inégalités en santé.

En 2021- 2022 et en 2022-2023, 27 projets ont reçu un total de 4,5 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'action intersectorielle. Ces projets - qui se déroulent en Colombie-Britannique, en Alberta , en Saskatchewan , au Manitoba , en Ontario , au Québec, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard - s'attaquent aux causes profondes de problèmes de longue date en santé communautaire ou de problèmes aggravés par la COVID-19. Ils peuvent également mettre en œuvre des activités qui s'appuient sur des initiatives intersectorielles ou qui les font progresser afin d'étendre leur portée ou leur incidence.

en 2022-2023, 27 projets ont reçu un total de 4,5 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'action intersectorielle. Ces projets - qui se déroulent en Colombie-Britannique, en , en , au , en , au Québec, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard - s'attaquent aux causes profondes de problèmes de longue date en santé communautaire ou de problèmes aggravés par la COVID-19. Ils peuvent également mettre en œuvre des activités qui s'appuient sur des initiatives intersectorielles ou qui les font progresser afin d'étendre leur portée ou leur incidence. En février 2023, le premier ministre Justin Trudeau et ses homologues provinciaux et territoriaux se sont réunis pour travailler à l'amélioration du système de santé du Canada . Lors de la réunion de travail avec les premiers ministres, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il augmentera de 196,1 milliards de dollars sur 10 ans le financement en santé destiné aux provinces et aux territoires, ce qui comprendra 46,2 milliards de dollars en nouveau financement pour renforcer le système de santé du Canada , résoudre les problèmes existants et fournir aux Canadiennes et aux Canadiens les soins sécuritaires et de grande qualité dont ils ont besoin et qu'ils méritent.

Produits connexes

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Christopher Aoun, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 613-291-4176; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]