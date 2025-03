La proposition prévoit l'établissement d'un centre de recherche-développement axé sur les technologies de batteries

OTTAWA, ON, le 20 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît le rôle clé que jouent les batteries et les composants de batteries dans la transition mondiale vers une économie carboneutre. Le monde se tournant de plus en plus vers les véhicules électriques et les technologies de pointe, la demande en batteries augmente, et le Canada a une occasion unique de tirer parti de cette demande en favorisant des investissements stratégiques.

Aujourd'hui, la ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Anita Anand, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à bâtir l'avenir du Canada en matière d'énergie propre en annonçant son soutien à la proposition de Siemens Canada d'établir en sol canadien un centre mondial de recherche-développement (R-D) en technologies de fabrication assistée par l'intelligence artificielle (IA) pour la production de batteries. Ce centre sera axé sur la R-D exploratoire destinée à améliorer l'efficacité et les méthodes de production des batteries, de manière à permettre au Canada de demeurer concurrentiel dans la course pour diriger la révolution dans le domaine de l'énergie propre.

En soutenant cette initiative, le gouvernement du Canada positionne le pays en tant que chef de file mondial de la filière batterie, renforçant ainsi son engagement à bâtir un écosystème national robuste. Ce projet favorisera la collaboration entre les universitaires, les dirigeants de l'industrie et les chercheurs pour accélérer les innovations dans le domaine des batteries, consolidant ainsi le rôle du Canada en tant qu'acteur clé de l'économie verte.

Cette annonce représente une avancée importante dans la stratégie du gouvernement qui vise à renforcer la position du Canada au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale, à réduire les émissions et à bâtir une économie propre et compétitive qui soutient de bons emplois et une prospérité durable pour les Canadiens. Le gouvernement envoie un message clair : nous sommes déterminés à bâtir un avenir plus propre et plus résilient, et nous allons prendre des mesures décisives pour nous assurer que le Canada demeure prospère dans un monde à faibles émissions de carbone.

Citations

« Le Canada est un leader mondial au chapitre de la fabrication de batteries, et c'est le cas ici même, à Oakville. Grâce à notre main-d'œuvre talentueuse et à notre accès aux marchés mondiaux, Siemens a choisi le Canada pour établir son centre de recherche-développement. C'est une excellente nouvelle pour les innovateurs et pour notre communauté. »

- La ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Anita Anand

« L'établissement d'un centre mondial de recherche-développement sur les technologies de fabrication assistée par l'IA pour la production de batteries au Canada contribuera à étendre l'écosystème national des batteries et des véhicules électriques. Il favorisera également la collaboration avec les établissements d'enseignement supérieur et les fabricants de batteries afin de promouvoir l'innovation dans les processus de production au sein de l'industrie. Grâce à l'investissement de Siemens et au soutien du gouvernement fédéral, cette initiative affermira non seulement la compétitivité du Canada sur le marché mondial des batteries, mais contribuera également à la croissance économique du pays. »

- Le président-directeur général de Siemens Canada, Faisal Kazi

Faits en bref

Fondée en 1847 en Allemagne, Siemens est une entreprise technologique de premier plan axée sur l'industrie, les infrastructures, la mobilité et les soins de santé.

Siemens Canada fait partie intégrante du tissu canadien depuis plus de 112 ans et dispose des technologies nécessaires pour soutenir nos priorités nationales, notamment la compétitivité, l'efficacité énergétique et l'atténuation des effets des changements climatiques.

fait partie intégrante du tissu canadien depuis plus de 112 ans et dispose des technologies nécessaires pour soutenir nos priorités nationales, notamment la compétitivité, l'efficacité énergétique et l'atténuation des effets des changements climatiques. L'entreprise cherche à établir un centre qui serait le siège de ses activités mondiales de recherche-développement dans le domaine des batteries.

En 2024, Siemens Canada a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,2 milliards de dollars canadiens. L'entreprise compte environ 4 400 employés d'un océan à l'autre et possède 37 bureaux et installations de production au Canada .

