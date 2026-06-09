Le gouvernement fédéral renforce son soutien afin d'assurer la sécurité des communautés 2ELGBTQI+ pendant la saison de la Fierté

OTTAWA, ON, le 9 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion du lever du drapeau de la Fierté sur la Colline du Parlement, l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme), a souligné l'investissement de 3 millions de dollars sur deux ans accordé à Fierté Canada Pride afin d'aider les festivals de la Fierté partout au pays à renforcer leurs mesures de sûreté et de sécurité.

Les festivals de la Fierté rassemblent les collectivités pour célébrer la résilience et les contributions des personnes 2ELGBTQI+ au Canada. Ces festivals sont aussi d'importants moteurs culturels et économiques : ils attirent des visiteuses et des visiteurs, soutiennent les entreprises locales et créent des possibilités dans les collectivités partout au pays. C'est notamment le cas de plus de 100 000 entreprises appartenant à des personnes 2ELGBTQI+, qui contribuent à l'économie canadienne à hauteur de plus de 22 milliards de dollars et soutiennent plus de 435 000 emplois.

Alors que les organismes de la Fierté sont confrontés à une hausse des coûts en matière de sécurité, ainsi qu'à des préoccupations croissantes liées à la haine et au harcèlement, le gouvernement fédéral contribue à ce que ces événements puissent se dérouler en toute sécurité et être couronnés de succès. Grâce à des investissements continus dans le secteur 2ELGBTQI+, notamment 54,6 millions de dollars sur cinq ans, et 10,9 millions de dollars par la suite, le gouvernement fédéral soutient les organismes afin de renforcer les collectivités et favoriser la participation à l'économie et à la société canadiennes. Ces investissements comprennent 7,5 millions de dollars sur cinq ans, et 1,5 million de dollars par la suite, pour aider les festivals de la Fierté à composer avec la hausse des coûts de sécurité et d'assurance, et continuer d'offrir des espaces sécuritaires et accueillants pour les personnes participantes, les bénévoles, les familles, les visiteuses et les visiteurs.

Citations

« Lorsque nous hissons le drapeau de la Fierté inclusif-intersexe, nous affirmons le type de pays que nous voulons bâtir : un pays où chaque personne peut vivre en sécurité, contribuer pleinement et se sentir à sa place. Les festivals de la Fierté rassemblent les gens, renforcent les collectivités et soutiennent les économies locales. Alors que les personnes responsables d'organiser ces événements sont confrontées à des pressions accrues en matière de sécurité, le gouvernement fédéral contribue à faire en sorte que ces espaces demeurent sûrs, accueillants et ouverts à toutes et à tous. »

L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme)

« À l'heure où la haine et la polarisation s'intensifient, il est plus important que jamais que les personnes 2ELGBTQI+ puissent se rassembler, célébrer et être fières de qui elles sont. La Fierté envoie un message fort : nos communautés ont leur place et continueront d'être visibles. »

Brice Field, directeur des opérations et du développement durable, Fierté Canada Pride

Faits en bref

Les projets de financement de la sécurité pour la Fierté ont bénéficié à plus de 4,7 millions de personnes au Canada, qui ont ainsi profité d'une sécurité accrue lors des événements de la Fierté.

Depuis 2023, le gouvernement fédéral a versé 6,3 millions de dollars à Fierté Canada Pride pour répondre aux besoins en matière de sécurité lors des festivals de la Fierté partout au pays. Plus de 130 subventions ont été distribuées à des organismes 2ELGBTQI+ par Fierté Canada Pride afin de les aider à couvrir les coûts croissants de la sécurité lors des festivals de la Fierté.

Les organismes 2ELGBTQI+ ont constaté une amélioration de leurs pratiques en matière de sécurité sur le terrain lors des événements de la Fierté, un renforcement de leurs capacités organisationnelles en matière de désescalade, d'accessibilité et d'intervention d'urgence, ainsi que la création d'outils de formation nationaux réutilisables.

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SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Personnes-ressources : Erin Quevillon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), 819-661-2374, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]