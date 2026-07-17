/R E P R I S E -- Avis aux médias -Le gouvernement du Canada annoncera des investissements pour prévenir la traite des personnes et soutenir les victimes et les personnes survivantes/English
Nouvelles fournies parFemmes et Égalité des genres Canada
17 juil, 2026, 05:30 ET
HALIFAX, NS, le 15 juill. 2026 /CNW/ - L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), annoncera un soutien fédéral destiné à prévenir la traite des personnes et à appuyer les victimes et les personnes survivantes.
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Date :
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Le 17 juillet 2026
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Heure :
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10 h (HAA)
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Lieu :
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Bibliothèque centrale d'Halifax (toit)
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5440, chemin Spring Garden
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Halifax (Nouvelle-Écosse)
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B3J 1E9
Remarque pour les médias : Les personnes représentantes des médias qui souhaitent assister à cet événement en personne ou en ligne doivent s'inscrire d'ici le 17 juillet 2026 (HAA), à 9 h 30 en écrivant à [email protected].
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SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada
Personnes-ressources : Ruth Mekonnen, Attachée de presse par intérim, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme), 819-360-0557, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]
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