La ministre Valdez annonce un financement de 607,4 millions de dollars pour faire progresser la prochaine phase du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe

MONCTON, NB, le 16 juill. 2026 /CNW/ - Tout le monde a le droit de vivre à l'abri de la violence. Pourtant, la violence fondée sur le sexe continue d'entraîner des conséquences dévastatrices sur les personnes, les familles et les collectivités partout au Canada. Pour réaliser des progrès tangibles, il faut mener une action soutenue, renforcer les partenariats et continuer à investir dans la prévention et l'accompagnement des victimes, des personnes survivantes et de leurs familles.

Aujourd'hui, alors que les ministres fédérale, provinciales et territoriales (FPT) responsables de la Condition féminine se réunissaient au Nouveau-Brunswick, les coprésidentes, l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), et l'honorable Lyne Chantal Boudreau, Ministre responsable des Femmes et de l'Équité des genres du Nouveau-Brunswick, ainsi que Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton--Dieppe, ont annoncé un investissement de 607,4 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2027-28, afin de poursuivre les efforts visant à mettre en œuvre la prochaine phase du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

Le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe lancé en 2022, est un plan décennal qui réunit les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux dans le but de faire du Canada un pays exempt de violence fondée sur le sexe.

Cet investissement permettra de renouveler les accords bilatéraux avec les provinces et les territoires, contribuant ainsi au maintien d'une action coordonnée partout au Canada. Ces accords appuient les efforts visant à prévenir la violence fondée sur le sexe, à renforcer les mesures de soutien offertes aux victimes et aux personnes survivantes, à soutenir les initiatives communautaires et à créer des collectivités plus sûres pour tout le monde.

Ce financement s'ajoute à l'investissement initial de 539,3 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-23, destiné à soutenir les provinces et les territoires dans leurs efforts de mise en œuvre du Plan d'action national. Les accords bilatéraux actuels ont déjà permis de réaliser des progrès concrets, notamment en renforçant les services, en élargissant les initiatives de prévention et en améliorant le soutien offert aux victimes et aux personnes survivantes. En 2024-2025, plus d'un million de personnes au Canada ont eu accès à des services, et plus de 27 400 ressources de prévention ont été fournies, permettant d'accroître la portée des initiatives d'éducation, de sensibilisation et d'intervention précoce visant à prévenir la violence avant qu'elle ne survienne.

La ministre Valdez a également annoncé un financement de 31 millions de dollars sur cinq ans, dont 6,2 millions de dollars en financement permanent, afin de renouveler le financement fédéral destiné aux lignes d'assistance téléphonique en cas de crise des provinces et des territoires. Cet investissement aidera les organismes responsables des lignes d'assistance en cas de crise à maintenir et à améliorer des services tenant compte des traumatismes, afin que les personnes confrontées à la violence fondée sur le sexe puissent avoir accès à un soutien rapide lorsqu'elles en ont besoin.

Pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, il est nécessaire de prendre des mesures à tous les niveaux de gouvernement, en partenariat avec les communautés, les organismes et les personnes partout au Canada. La continuité du Plan d'action national est rendue possible grâce à une étroite collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, qui travaillent en partenariat avec les victimes et les personnes survivantes, les partenaires autochtones, les prestataires de services directs, les experts, les défenseuses et défenseurs des droits, les municipalités, le secteur privé et les chercheuses et chercheurs.

Citations

« Chaque personne mérite de vivre à l'abri de la violence. C'est pourquoi nous renouvelons les accords bilatéraux avec les provinces et les territoires afin de s'assurer que les victimes, les personnes survivantes et leurs familles puissent continuer à bénéficier des services dont ils dépendent au quotidien. Ensemble, nous renforçons les mesures de soutien, nous aidons les collectivités à répondre à la violence et nous bâtissons un Canada plus sûr pour tout le monde. »

L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

« Ensemble, nos gouvernements s'engagent à rendre visible ce qui est invisible, à veiller à ce que chaque personne, famille et communauté aient accès à des ressources essentielles, afin que nous puissions vivre dans un pays exempt de violence fondée sur le genre. Le Nouveau-Brunswick, en collaboration avec ses partenaires autochtones, fédéraux, provinciaux et territoriaux, est fier d'affirmer son engagement à créer une société plus sûre et plus équitable pour toute la population canadienne. »

L'honorable Lyne Chantal Boudreau, Ministre responsable des Femmes et de l'Équité des genres du Nouveau-Brunswick

Faits en bref

Le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, d'une durée de 10 ans, représente un engagement des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux à travailler ensemble pour créer un Canada sans violence fondée sur le sexe.

Toutes les 48 heures au Canada, une femme ou une fille est tuée en raison de la violence fondée sur le sexe.

En 2024, 42 % des femmes tuées l'ont été par leur partenaire intime, comparativement à 32 % en 2023.

Entre 2018 et 2024, les cas de violence entre partenaires intimes déclarés par la police ont augmenté de 14 %. En 2024, les femmes et les filles représentaient 78 % des victimes de violence entre partenaires intimes.

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SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Personnes-ressources : Ruth Mekonnen, Attachée de presse par intérim, Bureau de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), 819-360-0557, [email protected]; Relations avec les médiasFemmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]