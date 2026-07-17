La ministre Valdez annonce l'octroi de plus de 1,4 million de dollars pour contribuer à la prévention de la traite de personnes et soutenir les personnes survivantes partout au Canada

HALIFAX, NS, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- La traite de personnes est un crime grave qui porte atteinte aux droits de la personne et prive les personnes touchées de leur liberté, leur sécurité et de leur dignité. Cette forme de violence fondée sur le sexe touche de manière disproportionnée les femmes et les filles, et les personnes survivantes subissent des conséquences durables, qui sont également ressenties par leurs familles et leurs communautés.

Aujourd'hui, l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), et Shannon Miedema, députée de Halifax, ont annoncé l'octroi de plus de 1,4 million de dollars à six organismes afin de renforcer le soutien offert aux victimes et aux personnes survivantes de la traite de personnes et de faire avancer les initiatives communautaires en matière de prévention.

Ces investissements aideront les organismes à fournir des services essentiels qui soutiennent les victimes et personnes survivantes, et renforceront les collectivités partout au Canada. Un financement est accordé aux organismes suivants :

L' Association for New Canadians (St John's, à Terre-Neuve-et-Labrador) reçoit la somme de 219 848 $ pour son projet SEA for Youth .

(St John's, à Terre-Neuve-et-Labrador) reçoit la somme de 219 848 $ pour son projet . Covenant House Vancouver (Vancouver, en Colombie-Britannique) reçoit la somme de 250 000 $ pour son projet « Renforcer la capacité de CHV à servir les jeunes victimes de la traite, phase II ».

(Vancouver, en Colombie-Britannique) reçoit la somme de 250 000 $ pour son projet « ». Hiatus House (Windsor, en Ontario) reçoit la somme de 387 180 $ pour son projet « Personnel professionnel travaillant auprès des personnes survivantes de la traite de personnes ».

(Windsor, en Ontario) reçoit la somme de 387 180 $ pour son projet « ». Le Ma Mawi Wi Chi Itata Centre inc. (Winnipeg, au Manitoba) reçoit un investissement fédéral supplémentaire de 105 550 $ pour son projet « EmpowerMen - Mobiliser les hommes et les garçons pour prévenir l'exploitation sexuelle et la traite à des fins sexuelles ».

(Winnipeg, au Manitoba) reçoit un investissement fédéral supplémentaire de 105 550 $ pour son projet « ». La Nova Scotia Native Women's Association (Millbrook, en Nouvelle-Écosse) reçoit la somme de 210 450 $ pour son projet « De la violence fondée sur le sexe à la traite de personnes et aux FFAADA : éliminer les cloisons ».

(Millbrook, en Nouvelle-Écosse) reçoit la somme de 210 450 $ pour son projet « ». Le YWCA d'Halifax (Halifax, en Nouvelle-Écosse) reçoit la somme de 245 000 $ pour son projet « Alignement coordonné pour faciliter la sortie 2.0 ».

Pour bâtir un Canada sûr, il faut veiller à ce que chacun puisse vivre à l'abri de la violence, de la contrainte et de l'exploitation. En apportant son soutien à ces organismes, le gouvernement du Canada renforce les initiatives locales de prévention de la traite de personnes et de l'exploitation, soutien les victimes et personnes survivantes, et aide à bâtir des collectivités où les femmes et les filles sont en sécurité et ont les moyens de réussir.

Citations

« Les personnes survivantes sont au cœur de nos efforts pour mettre fin à la traite de personnes. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra de renforcer les capacités d'organismes de première ligne à améliorer l'accès à des services respectueux de la culture, coordonnés et centrés sur les personnes survivantes. En collaborant avec les victimes et les personnes survivantes, les organismes de première ligne, les partenaires autochtones et les collectivités, nous bâtissons un Canada où chacun peut vivre en sécurité, dans la dignité, à l'abri de la traite de personnes et de l'exploitation. »

L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

« Nous saluons le courage et la persévérance extraordinaires dont font preuve les victimes et les personnes survivantes de la traite de personnes partout au Canada. Elles méritent un système de justice qui répond à leurs besoins et qui accorde la priorité à leur sécurité et à leur dignité. Avec l'adoption récente de la Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine ainsi que de la Loi visant à protéger les victimes, le gouvernement du Canada tient ses promesses : rendre plus strictes les lois relatives à la mise en liberté sous caution et à la détermination de la peine en matière de traite de personnes, mieux protéger les victimes et les personnes survivantes et veiller à ce que les personnes qui commettent ces actes soient poursuivies avec toute la rigueur de la loi. L'investissement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans la continuité des travaux menés par les partenaires des provinces, des territoires et des collectivités, dont la collaboration a contribué à renforcer ces réformes. »

L'honorable Sean Fraser, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« La traite de personnes est un crime odieux et déshumanisant, qu'il faut éradiquer complètement de notre société. Heureusement, notre gouvernement s'efforce d'y parvenir, en collaboration avec des partenaires communautaires clés tels que le YWCA Halifax, qui mettent en place des mesures de soutien essentielles, axées sur les personnes survivantes, grâce à leur expertise locale sur le terrain. Aujourd'hui, nous soutenons ces organismes et veillons à ce qu'elles disposent des fonds nécessaires pour mener à bien cette mission cruciale. »

Shannon Miedema, députée de Halifax

Faits en bref

Conformément aux conclusions précédentes, entre 2014 et 2024, la grande majorité (93 %) des victimes recensées de traite de personnes signalées à la police étaient des femmes et des filles. Près des deux tiers (63 %) de ces victimes avaient moins de 25 ans.

Femmes et Égalité des genres Canada continue de renforcer l'action fédérale en matière de violence fondée sur le sexe grâce à une somme de 223,4 millions de dollars sur cinq ans, dont un financement permanent de 44,7 millions de dollars, afin de concrétiser la vision d'un Canada exempt de violence fondée sur le sexe. Le Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe (VFS) aide les organismes communautaires de tout le pays à apporter un soutien aux populations vulnérables ou mal desservies.

Entre 2024 et 2026, FEGC a financé plus de 40 projets qui ont fait avancer les initiatives visant à mettre fin à la traite de personnes et à l'exploitation sexuelle. Ces projets ont mobilisé plus de 450 partenaires, ont permis la création de plus de 600 ressources et ont eu des répercussions directes sur plus de 1 700 personnes, dont la majorité était susceptible d'être victime de la traite de personnes ou était des personnes survivantes.

En 2024-2025, le Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe a touché plus de 90 000 personnes, a contribué à l'élaboration de 2 200 ressources et a renforcé ou établi plus de 1 400 partenariats et collaborations partout au pays.

La Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, chapeautée par Sécurité publique Canada, est un plan pangouvernemental visant à mettre fin à la traite des personnes. La Stratégie nationale est en train d'être revue et corrigée à la lumière des résultats des consultations organisées à l'échelle nationale.

Entre 2020 et 2025, dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, FEGC a versé plus de 15 millions de dollars pour soutenir les populations vulnérables et les personnes survivantes de la traite des personnes. Les projets financés dans le cadre de l'initiative de lutte contre la traite de personnes de FEGC ont favorisé la mise en œuvre et la mise à l'essai de mesures de prévention et d'intervention dans le cadre de certaines activités, comme des ateliers, des webinaires, des activités de mobilisation des collectivités et l'élaboration d'un curriculum, ce qui a permis de toucher près de 2 000 personnes.

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SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Personne-ressource : Ruth Mekonnen, Attachée de presse par intérim, Bureau de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), 819-360-0557, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, [email protected], 819-420-6530