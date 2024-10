GATINEAU, QC, le 31 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral s'est engagé à veiller à ce que les membres de la Marine royale canadienne (MRC) aient l'équipement dont ils ont besoin pour mener à bien leurs missions et affirmer la souveraineté du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, a annoncé au nom de l'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale, que le gouvernement fédéral avait attribué un contrat d'une valeur d'au plus 1,85 milliard de dollars (taxes comprises) à Lockheed Martin Canada (LMC) pour le renouvellement du soutien en service (SES) relatif à l'intégration du système de combat (ISC) des frégates de la classe Halifax.

Le renouvellement de ce contrat permettra d'assurer la continuité des services d'ISC jusqu'à ce que les frégates de la classe Halifax atteignent la fin de leur vie utile, ce qui coïncidera avec l'arrivée graduelle de la nouvelle flotte de destroyers de la classe Fleuves et rivières. Selon les estimations, ce contrat contribuera annuellement au produit intérieur brut du Canada à hauteur de 76 millions de dollars et permettra de soutenir jusqu'à 680 emplois bien rémunérés par an dans l'économie canadienne.

Les frégates de patrouille de la classe Halifax constituent l'épine dorsale de la capacité opérationnelle maritime du Canada. Les investissements annoncés aujourd'hui permettront de surveiller les eaux et l'espace aérien canadiens, de mener des activités de recherche et de sauvetage de grande envergure, de fournir une aide d'urgence et de soutenir les opérations de paix et de sécurité dans le monde dans le but d'affirmer la souveraineté du Canada.

« Ce contrat avec Lockheed Martin Canada démontre la volonté du gouvernement fédéral de soutenir la Marine royale canadienne et de s'assurer que ses membres disposent de l'équipement dont ils ont besoin pour affirmer la souveraineté du Canada et protéger la population canadienne. Le contrat permettra d'assurer la continuité des services d'intégration du système de combat des frégates de la classe Halifax, lesquelles demeureront la pierre angulaire de la Marine royale canadienne jusqu'à l'arrivée progressive des destroyers de la classe Fleuves et rivières. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Le présent contrat ne constitue pas qu'un investissement dans notre Marine, il s'agit également d'un investissement dans l'industrie canadienne et les travailleurs. La flotte de frégates de la classe Halifax de la Marine royale canadienne forme la base des opérations maritimes au pays et à l'étranger. Ce contrat de soutien en service garantira que nos frégates demeurent efficaces sur le plan opérationnel jusqu'à l'arrivée de notre future flotte de destroyers de la classe Fleuves et rivières. »

L'honorable Bill Blair

Ministre de la Défense nationale

« Notre gouvernement fait un investissement essentiel au maintien de la force de nos capacités navales. Le système de gestion de combat CMS 330 est un bel exemple de solution canadienne que nous avons exportée et qui a été adoptée par plusieurs alliés pour leurs forces marines. Grâce au soutien annoncé aujourd'hui, le gouvernement aide la Marine royale canadienne à demeurer au plus haut niveau de préparation opérationnelle, en plus de créer des emplois, de stimuler l'innovation et de faire croître l'économie du pays tout entier. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Le contrat initial de SES relatif à l'ISC des frégates de la classe Halifax a été attribué à LMC en novembre 2008, à la suite d'un processus d'approvisionnement concurrentiel. Le contrat était assorti de 2 options permettant d'en prolonger la durée de 3 ans chacune. Les 2 options ont été exercées.

a été attribué à LMC en novembre 2008, à la suite d'un processus d'approvisionnement concurrentiel. Le contrat était assorti de 2 options permettant d'en prolonger la durée de 3 ans chacune. Les 2 options ont été exercées. Le contrat initial de SES relatif à l'ISC des frégates de la classe Halifax permettra d'assurer la maintenance continue et la mise à jour du système de gestion de combat (SGC) 330 jusqu'au 6 novembre 2024.

permettra d'assurer la maintenance continue et la mise à jour du système de gestion de combat (SGC) 330 jusqu'au 6 novembre 2024. Le nouveau contrat de SES relatif à l'ISC prévoit la prestation de services de maintenance continue et de mise à jour du SGC 330 à bord des 12 frégates de la classe Halifax de la MRC, ainsi que d'autres services de soutien spécialisés. Il prévoit également des services de soutien technique, de formation et de réalisation de tests à terre.

de la MRC, ainsi que d'autres services de soutien spécialisés. Il prévoit également des services de soutien technique, de formation et de réalisation de tests à terre. Ce soutien en service sera fourni de novembre 2024 à mars 2034. Le contrat est assorti d'options permettant d'en prolonger la durée jusqu'en mars 2047 à raison de 13 périodes supplémentaires de 1 an.

Le SGC 330 est l'élément central du système de combat intégré qui équipe les frégates de la classe Halifax . Il permet d'intégrer et de contrôler les différents capteurs, armes et sources d'information des navires, optimisant ainsi la connaissance de la situation et la prise des décisions.

. Il permet d'intégrer et de contrôler les différents capteurs, armes et sources d'information des navires, optimisant ainsi la connaissance de la situation et la prise des décisions. Étant le fabricant d'origine du SGC 330, LMC détient les droits de propriété intellectuelle nécessaires à la modification du logiciel et à l'ajout de capacités et de fonctionnalités à celui-ci. De plus, LMC n'a pas autorisé des tiers à effectuer la mise à jour de ce logiciel. LMC est donc le seul fournisseur capable de répondre à toutes les exigences du contrat de SES relatif à l'ISC et de permettre ainsi à la MRC de poursuivre ses opérations de sécurité et de défense du pays.

Ces activités de SES sont réalisées à Halifax (Nouvelle-Écosse), à Esquimalt (Colombie-Britannique) et à divers emplacements dans la région de la capitale nationale.

(Colombie-Britannique) et à divers emplacements dans la région de la capitale nationale. La Politique des retombées industrielles et technologiques du Canada s'applique à ce projet. Par conséquent, LMC devra mener, dans l'économie canadienne, des activités commerciales d'une valeur équivalente à celle de son contrat avec le Canada .

