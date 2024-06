OKOTOKS, AB, le 21 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral a versé plus de 1,3 million de dollars pour soutenir 10 nouveaux logements abordables à Okotoks. L'investissement pour cet ensemble résidentiel a été effectué dans le cadre du Fonds pour le logement abordable (FLA) du gouvernement fédéral. Il est combiné à une somme de plus de 200 000 $ du gouvernement provincial venant du Affordable Housing Partnership Program (AHPP).

L'annonce a été faite hier au complexe de logements abordables Drake Towns, à Okotoks. L'ensemble résidentiel, qui est maintenant entièrement occupé, compte 10 maisons en rangée de deux ou trois chambres. La priorité est de fournir des logements aux femmes fuyant la violence.

Le financement pour cet ensemble d'habitation est le suivant :

1,36 million de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du FLA;

227 000 $ des gouvernements fédéral et provincial dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et l' Alberta aux termes de la Stratégie nationale sur le logement (SNL);

et l' aux termes de la Stratégie nationale sur le logement (SNL); 150 000 $ de la Ville d' Okotoks ;

; 368 000 $ de la Coal Trail Residence;

1,08 million de dollars de Westwinds Communities.

Citations :

« Le gouvernement fédéral reconnaît l'importance d'offrir plus de logements aux personnes les plus vulnérables au Canada. Nous sommes déterminés à collaborer avec nos partenaires provinciaux et des organismes comme Westwinds pour veiller à ce que la population de chaque province et région ait accès à des logements sûrs et abordables. La bonne nouvelle d'aujourd'hui à Okotoks témoigne du bon fonctionnement continu de notre Stratégie nationale sur le logement. Je suis heureux de voir des ensembles de logements comme celui de Drake Towns qui sont entièrement occupés par les personnes de notre collectivité qui ont le plus besoin d'un logement. » - George Chahal, député de Calgary Skyview au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de l'Alberta est fier d'avoir soutenu ce projet par le biais du Affordable Housing Partnership Program. Drake Towns est un exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque tous les ordres de gouvernement collaborent avec des partenaires communautaires pour construire les logements dont notre province à besoin. Nous pouvons construire plus de logements comme ceux-ci, plus rapidement, et ainsi nous assurer que les personnes vulnérables et à faible revenu en Alberta ont un chez-soi sûr et abordable. » - Jason Nixon, ministre des Aînés, de la Communauté et des Services sociaux de l'Alberta

« L'établissement de parternariats est primordial si nous voulons réaliser des projets de logement abordable. Nous sommes reconnaissants envers Westwinds Communities, la Société canadienne d'hypothèques et de logement et la Province de l'Alberta de leur investissement dans notre collectivité, et envers Partners Development Group de leur soutien pour cet ensemble. Drake Towns démontre les réussites qui sont possibles lorsque les secteurs public et privé travaillent ensemble. » - Tanya Thorn, maire de la Ville d'Okotoks

« L'ensemble d'habitation Drake Towns témoigne de la détermination inébranlable de la Ville d'Okotoks à établir des partenariats de logement abordable. Grâce au solide soutien du ministère des Aînés, de la Communauté et des Services sociaux de l'Alberta et de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la Ville peut offrir à la population locale des options de logement abordable dont elle a grandement besoin. » - Don Herring, président du conseil d'administration de Westwinds Communities

« Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont assisté à l'inauguration et l'équipe de Westwinds, qui a fait de l'évènement un succès retentissant. Lorsque je repense aux discussions, aux discours et aux commentaires formulés lors de l'évènement d'hier, je retiens surtout que Drake Towns est plus qu'un simple complexe résidentiel. C'est une représentation de nos efforts collectifs pour régler le problème du logement et créer un environnement favorable pour nos locataires. » - Lauren Ingalls, directrice générale, Westwinds Communities

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada . La SNL est un plan de plus de 82 milliards de dollars qui permettra à plus de gens au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

fait partie de la La SNL est un plan de plus de 82 milliards de dollars qui permettra à plus de gens au d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 50,97 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 146 000 logements et la réparation de plus de 286 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

L' Affordable Housing Partnership Program (AHPP) s'inscrit dans la stratégie sur le logement abordable Stronger Foundations de l' Alberta . Celle-ci vise à soutenir 25 000 ménages supplémentaires d'ici 2031, ce qui représente une augmentation de plus de 40 %.

s'inscrit dans la stratégie sur le logement abordable Stronger Foundations de l' . Celle-ci vise à soutenir 25 000 ménages supplémentaires d'ici 2031, ce qui représente une augmentation de plus de 40 %. o En décembre 2022, le gouvernement de l' Alberta a lancé l'AHPP pour construire et rénover plus de logements abordables dans l'ensemble de la province. Ce programme s'associe à des organismes, gouvernements et fournisseurs de logements locaux pour construire des logements qui répondent aux besoins de la collectivité qu'ils serviront. L'AHPP verse un financement par contributions équivalentes dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et l' Alberta aux termes de la SNL. Le premier cycle de financement de l'AHPP a pris fin le 11 janvier 2023. Les demandes seront de nouveau acceptées ce printemps. Le 8 mars 2019, une entente bilatérale de 10 ans a été signée entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l' Alberta . Elle permet d'investir 678 millions de dollars (soit 339 millions de dollars du gouvernement du Canada et 339 millions de dollars du gouvernement de l' Alberta ) pour protéger, renouveler et accroître l'offre de logements sociaux et communautaires en Alberta .

a lancé l'AHPP pour construire et rénover plus de logements abordables dans l'ensemble de la province. Ce programme s'associe à des organismes, gouvernements et fournisseurs de logements locaux pour construire des logements qui répondent aux besoins de la collectivité qu'ils serviront.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Pour en savoir plus sur Drake Towns et ses projets en cours, veuillez communiquer avec :

Lauren Ingalls , directrice générale, Westwinds Communities, à l'adresse [email protected] .

