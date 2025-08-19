STRATFORD, PE, le 19 août 2025 /CNW/ - Pour résoudre les problèmes de logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts. En vue d'améliorer l'accès à des logements abordables et durables, le gouvernement a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 20 millions de dollars pour la construction de 60 logements à Stratford, dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA).

L'annonce d'aujourd'hui, faite par l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Kent MacDonald, député fédéral de Cardigan, contribuera à accroître l'abordabilité du logement pour les familles de la région.

La propriété, située au 13, avenue Irving, offre un emplacement idéal pour la construction d'un ensemble résidentiel. L'ensemble sera situé à proximité des deux écoles primaires de Stratford et des écoles secondaires de premier et de deuxième cycles nouvellement construites. Il aura pour effet de renforcer davantage l'accessibilité dans la collectivité. Il sera aussi situé à distance de marche d'épiceries, de pharmacies, de quincailleries, de restaurants, de cafés, d'une clinique de physiothérapie et de cabinets dentaires et de médecine familiale. C'est exactement le genre d'ensemble d'habitation dont davantage de collectivités au Canada ont besoin.

Grâce à des logements abordables de grande qualité situés à distance de marche d'écoles et de services clés, ce nouvel ensemble résidentiel est bien positionné pour répondre aux besoins de la collectivité pour les décennies à venir. De plus, il contribuera à améliorer la qualité de vie des résidents.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, il sera essentiel de collaborer de manière ciblée et réfléchie. Cela signifie de travailler main dans la main avec le secteur sans but lucratif afin de réduire les coûts et de construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis la Seconde Guerre mondiale.

Citations :

« Notre nouveau gouvernement fédéral est déterminé à stimuler l'offre de logements pour réduire les coûts. Ce projet permettra de créer plus de logements locatifs dont ont grandement besoin les personnes qui vivent et travaillent à Stratford. C'est un exemple de ce qu'il est possible d'accomplir lorsque le gouvernement et le secteur privé travaillent ensemble. C'est aussi un pas de plus vers la réalisation de notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« L'investissement que nous annonçons aujourd'hui améliorera réellement la vie des gens d'ici, à Stratford. Grâce à chaque ensemble résidentiel comme celui-ci, nous nous rapprochons du pays que nous voulons : un endroit où tout le monde peut avoir un chez-soi sûr et abordable. » - Kent MacDonald, député fédéral de Cardigan, Île-du-Prince-Édouard

« Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) de la SCHL a permis de créer 60 autres logements locatifs à Stratford, à l'Île-du-Prince-Édouard, au moyen de prêts remboursables à faible coût pour le logement durable. Les efforts de la SCHL pour accroître l'offre de logements dans le cadre du PPCA réduisent les obstacles des promoteurs à l'offre de logements abordables dans un contexte de demande accrue découlant de la croissance démographique et économique. Le PPCA favorise des collectivités inclusives, la création d'emplois et la stabilité du logement. »

- Steven Jackson, président de JCJ Properties

Faits en bref :

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes de la classe moyenne au Canada . Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour qu'un nombre accru de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En mars 2025, la SCHL avait engagé 23,35 milliards de dollars en prêts par l'entremise du PPCA pour soutenir la création de plus de 59 000 logements locatifs. Le PPCA fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Les améliorations apportées au PPCA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2027-2028 à 2031-2032. Ces améliorations permettront aux demandeurs d'obtenir des fonds afin de créer des logements pour étudiants sur les campus et hors campus, dans le but de soutenir les établissements d'enseignement postsecondaire. Ils pourront aussi demander des fonds pour accroître l'offre de logements pour personnes âgées autonomes. Il n'y a plus d'exigences minimales relatives à l'efficacité énergétique et à l'accessibilité. En revanche, les demandeurs sont encouragés à prendre des engagements plus fermes à l'égard de l'offre de logements locatifs et de l'atteinte des résultats sociaux souhaités.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada . Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, la SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à rendre le logement plus abordable. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez la SCHL sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

