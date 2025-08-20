PUGWASH, NS, le 20 août 2025 /CNW/ - Pour résoudre les problèmes de logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts. En vue d'améliorer l'accès à des logements abordables et durables, le gouvernement a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 7 millions de dollars pour la construction de 40 logements dans le village de Pugwash, dans le cadre du Fonds pour le logement abordable (FLA).

L'annonce d'aujourd'hui, faite par l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Alana Hirtle, députée fédérale de Cumberland--Colchester, l'honorable Colton Leblanc, ministre de la Croissance et du Développement de la Nouvelle-Écosse, et Rod Gilroy, maire du comté de Cumberland, contribuera à accroître l'abordabilité du logement pour les familles de la région.

La propriété située au 10923, rue Durham, à Pugwash (Nouvelle-Écosse) accueillera bientôt un nouvel ensemble de 40 logements dirigé par Sunset Community, réalisé en partenariat avec le constructeur local Crossroads Cycle. Cet ensemble résidentiel est conçu pour répondre aux besoins urgents de logement en offrant des logements abordables de qualité aux personnes qui quittent les programmes de soins de Sunset, ainsi qu'aux membres du grand public - y compris le personnel de Sunset qui doit actuellement parcourir de longues distances pour se rendre au travail.

Dans le cadre de son initiative de logement pour employés, Crossroads Cycle s'est engagé à louer cinq logements de trois chambres au loyer du marché pour ces employés. En plus de combler des lacunes dans l'offre de logements, l'ensemble résidentiel devrait stimuler l'économie locale en créant des emplois en construction et en soutenant les petites entreprises grâce à l'augmentation de la demande de biens et de services. Le site est aussi conçu pour accueillir de futurs agrandissements.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, il sera essentiel de collaborer de manière ciblée et réfléchie. Cela signifie de travailler main dans la main avec le secteur sans but lucratif afin de réduire les coûts et de construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis la Seconde Guerre mondiale.

Citations :

« Votre nouveau gouvernement fédéral est déterminé à aider les collectivités à trouver des solutions locales aux problèmes de logement. L'annonce d'aujourd'hui permettra d'offrir un nombre accru de logements sûrs et abordables à certains des résidents les plus vulnérables de Pugwash. C'est aussi un pas de plus dans l'édification d'une économie qui fonctionne pour tout le monde. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Notre gouvernement est fier de soutenir cette initiative, qui s'inscrit dans nos efforts continus pour bâtir des collectivités fortes et abordables partout au pays. Sunrise Rising aura une réelle incidence sur la vie des gens à Pugwash. C'est aussi un pas de plus vers la réalisation de notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. » - Alana Hirtle, députée fédérale de Cumberland--Colchester

« Notre gouvernement est déterminé à aider tous les gens de la Nouvelle-Écosse à avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est exactement ce qu'offrira cet ensemble résidentiel, qui comprendra 20 logements très abordables. De tels projets améliorent l'accès au logement, renforcent notre économie et favorisent la croissance des entreprises et des collectivités locales. » - L'honorable Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse et député provincial de Cumberland-Sud, au nom de l'honorable Colton LeBlanc, ministre de la Croissance et du Développement de la Nouvelle-Écosse

« C'est une excellente chose pour Sunset Community, le village de Pugwash et l'ensemble du comté de Cumberland. Sunrise Landing sera un modèle à suivre pour le reste du monde. L'ensemble résidentiel sera magnifique lorsqu'il sera terminé, et nous sommes très fiers de participer à sa réalisation. » - Rod Gilroy, maire du comté de Cumberland

« Après trois ans d'efforts et de planification, Sunset Community est ravie d'annoncer le début officiel de la construction de Sunrise Landing, un nouveau complexe résidentiel inclusif situé au cœur de Pugwash. Sunrise Landing proposera un mélange bien conçu de logements locatifs abordables et de logements locatifs au loyer du marché, pour favoriser la création d'une collectivité rurale dynamique et diversifiée. Ce nouvel ensemble résidentiel comprendra des logements de une et de trois chambres conçus pour accueillir des personnes et des familles de tous les milieux. Cette étape importante a été franchie grâce au soutien et à la collaboration de partenaires clés de la collectivité, notamment le constructeur local Cross Roads et nos partenaires financiers. Sunrise Landing, c'est beaucoup plus qu'un simple ensemble résidentiel : c'est un chez-soi, un lieu où tisser des liens qui contribuera à la création d'un avenir plus radieux et plus inclusif dans cette région rurale de la Nouvelle-Écosse. » -Julie Hoeg, directrice générale, Sunset Community

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En mars 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 11,99 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 46 000 logements et la réparation de plus de 174 000 logements par l'intermédiaire du FLA.

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le financement fourni est le suivant : 7 millions de dollars sous forme de prêts du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable de la Stratégie nationale sur le logement; 3 millions de dollars sous forme de prêts non remboursables du ministère de la Croissance et du Développement de la Nouvelle-Écosse; 300 000 $ de la municipalité du comté de Cumberland; 50 000 $ du Centre de transformation du logement communautaire; 500 000 $ de la River Philip Foundation; 129 163 $ de Sunset Community.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada . Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à accroître l'abordabilité du logement. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement.

