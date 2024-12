ST. JOHN'S, NL, le 19 déc. 2024 /CNW/ - St. John's se procure de nouveaux autobus électriques et modernise les installations de Métrobus grâce à un investissement combiné de plus de 50,3 millions de dollars des gouvernements fédéral, provincial et municipal.

Annoncés par la députée Joanne Thompson, le ministre Fred Hutton, et le maire Danny Breen, ces projets permettront de réduire les émissions des transports en commun et d'améliorer le service pour les usagers du transport en commun à St. John's.

Les nouveaux autobus comprennent huit autobus hybrides et neuf autobus à zéro émission et aideront Metrobus à commencer à éliminer progressivement les autobus diesel.

La députée Thompson a également annoncé un investissement de plus de 13 millions de dollars de financement de base dans le cadre du Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) pour le service de transport en commun Metrobus. Versé sur 10 ans, de 2026 à 2036, cet investissement permettra d'apporter des améliorations importantes au réseau de transport en commun de St. John's. Le financement est conditionnel à la présentation par la municipalité d'un plan d'investissement et à la signature d'une entente de financement.

« Le gouvernement fédéral s'est engagé à collaborer avec ses partenaires provinciaux et municipaux pour améliorer les transports en commun et réduire les émissions dans tout le pays. Les améliorations annoncées aujourd'hui à St. John's profiteront aux usagers du Métrobus et nous aideront à œuvrer en faveur d'un avenir plus durable. »

Joanne Thompson, députée de St. John's-Est, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous reconnaissons l'importance du transport en commun dans l'accès et la possibilité de découvrir leur ville qu'il offre aux usagers. Il incombe à tous les ordres de gouvernement de veiller à ce que les infrastructures de transport en commun soient aussi respectueuses de l'environnement que possible. Ce financement aidera Metrobus à atteindre cet objectif. »

L'honorable Fred Hutton, ministre des Transports et de l'Infrastructure de Terre-Neuve-et-Labrador

« Les besoins de notre population en matière de transport évoluent rapidement, et nous avons constaté une augmentation significative du nombre d'usagers de Metrobus. Cet investissement dans notre parc et nos infrastructures afin de soutenir l'électrification aidera à construire un réseau de transport en commun plus durable et correspondant mieux aux besoins de nos résidents, tout en réduisant notre empreinte carbone. »

Danny Breen, maire de la Ville de St. John's

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 22 852 237 $ provenant du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution du gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador s'élève à 16 774 766 $ et la Ville de St. John's fournit 10 702 328 $.

. La contribution du gouvernement de Terre-Neuve-et- s'élève à 16 774 766 $ et la fournit 10 702 328 $. Ces projets constitueront une étape de plus vers la réalisation des objectifs de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Ce volet vise à soutenir la construction, l'élargissement et la modernisation de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 27 projets d'infrastructure ont été annoncés à Terre-Neuve-et- Labrador dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun avec une contribution fédérale totale de plus de 44,9 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 33,7 millions de dollars.

dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun avec une contribution fédérale totale de plus de 44,9 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 33,7 millions de dollars. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis la réalisation de près de 2 000 projets dans tout le pays.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, et de renforcer les économies locales.

Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC)

Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. La Ville de St. John's recevra 13 094 230 $ sur dix ans dans le cadre du volet Financement de base du FTCC.

Le FTCC permet de soutenir des investissements dans le transport en commun et le transport actif par le biais des trois volets suivants : Ententes pour les régions métropolitaines, le Financement de base et le Financement ciblé..

