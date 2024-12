CHELSEA, QC, le 13 déc. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral travaille en partenariat avec l'organisme Le Pepper Pod et investit près de 950 000 $ dans un projet qui aidera à lutter contre l'itinérance chez les vétéranes dans la région de la capitale nationale.

Cette annonce a été faite par la députée Sophie Chatel, la présidente et fondatrice de l'organisme Le Pepper Pod, Sandra Perron et la directrice de programme à l'organisme Le Pepper Pod, Joanne Bilodeau. Le projet est financé par le volet Renforcement des capacités du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans.

Avec le soutien de Logement, Infrastructure et Collectivités Canada, en partenariat avec Anciens Combattants Canada, le projet qui s'appelle « Connect-Elles » vise à venir en aide aux vétéranes en situation d'itinérance ou à risque imminent de le devenir.

Plus précisément, le projet permettra d'offrir des emplois au sein du Pepper Pod aux vétéranes qui ont quitté les Forces armées canadiennes ou la Gendarmerie royale du Canada et qui souhaitent continuer de servir leur pays. Ces dernières auront l'opportunité d'être embauchées par l'organisme afin de faire la liaison avec des vétéranes en situation d'itinérance.

Ultimement, ce projet permettra de mettre en contact des vétéranes au sein du réseau du Pepper Pod avec d'autres vétéranes de la région de la capitale nationale qui sont présentement en situation d'itinérance ou à risque imminent de le devenir, afin de s'assurer que ces dernières ont accès aux ressources et aux services dont elles ont besoin.

Le Pepper Pod s'appuiera sur l'expérience de ses membres et sur ses organisations partenaires pour promouvoir le projet et ainsi établir des liens avec les vétéranes de la région. Le projet est prévu pour durer jusqu'en 2028.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans fournit aux vétérans du Canada en situation d'itinérance ou à risque imminent de le devenir des services de logement et de soutien dont ils ont grandement besoin. Les vétérans ont servi notre pays avec courage et ils méritent un chez-soi sûr, stable et abordable.

« Il est essentiel de mieux comprendre les défis uniques auxquels font face les vétéranes pour s'assurer que personne n'est laissé pour compte. L'investissement annoncé aujourd'hui aidera l'organisme Le Pepper Pod à soutenir les vétéranes en situation d'itinérance et celles à risque imminent de le devenir pour s'assurer que ces dernières reçoivent le soutien et les opportunités qu'elles méritent. »

Sophie Chatel, députée de Pontiac, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Au cours de la dernière année et demie, j'ai eu le privilège de témoigner du travail marquant du Pepper Pod dans la création d'un réseau solide et l'offre de ressources essentielles aux vétéranes. Cette nouvelle initiative renforcera ces efforts en offrant aux vétéranes à risque ou en situation d'itinérance le soutien et les services dont elles ont besoin pour avancer dans la vie. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de l'Emploi, du Développement de la main‑d'œuvre et des Langues officielles, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Le terme "Pepper Podding" est une manœuvre militaire destinée à couvrir sa partenaire tout en avançant sur l'ennemi. C'est précisément ce que nous faisons au Pepper Pod : on s'appuie sur l'une et l'autre à travers les moments difficiles de notre vie. Maintenant, il est temps d'appliquer cette même philosophie aux vétéranes qui sont en situation d'itinérance ou à risque de l'être. Elles sont nos sœurs d'armes. »

Sandra Perron, présidente et fondatrice de l'organisme Le Pepper Pod

« Le lancement de notre initiative "Connect-Elles" est une étape importante dans l'hommage rendu aux vétéranes qui ont servi notre pays. Au Pepper Pod, nous pensons que chaque vétérane mérite d'avoir un endroit où se sentir chez elle - une base de dignité, de stabilité et de sécurité. Nous espérons les mettre en contact avec ceux qui peuvent leur fournir ces services essentiels ».

Joannie Bilodeau, Directrice du programme « Connect-Elles » de l'organisme Le Pepper Pod

Le gouvernement fédéral investit 949 671 $ dans ce projet dans le cadre du volet Renforcement des capacités du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans aide les vétérans en situation d'itinérance ou à risque imminent de le devenir à obtenir et à conserver un logement, ainsi qu'à résoudre des problèmes sous-jacents.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans finance des projets dans le cadre de deux volets : Le volet Services et mesures de soutien, qui prévoit 72,9 millions de dollars de financement pour des suppléments au loyer et des services intégrés, comme les services de consultation et les traitements contre la toxicomanie. Le volet Renforcement des capacités, de 6,2 millions de dollars, pour la recherche et l'amélioration de la collecte de données, ainsi que l'augmentation de la capacité des organismes à fournir des programmes sur mesure.

Le volet Renforcement des capacités du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans vise à soutenir la recherche sur les vétérans en situation d'itinérance et à renforcer les capacités dans le secteur de la prise en charge des personnes en situation d'itinérance afin d'aider les fournisseurs de services à répondre aux besoins des vétérans dans l'ensemble du pays. En se concentrant sur l'amélioration de la collecte de données et sur des interventions adaptées, ces projets permettront de fournir un soutien complet et de s'assurer qu'aucun vétéran n'est laissé pour compte.

Selon le recensement de 2021, on estime à 461 240 le nombre de vétérans canadiens. On estime à environ 2 600 le nombre de vétérans en situation d'itinérance.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada , un plan décennal de plus de 115 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. Le programme contribue également au Plan du Canada sur le logement. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur un engagement continu avec les secteurs public et privé du logement. Cela comprend des consultations avec de nombreux Canadiens, notamment avec des gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

, un plan décennal de plus de 115 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. Le programme contribue également au Plan du sur le logement. Dans le cadre du budget de 2024, le gouvernement fournit 6 millions de dollars supplémentaires sur trois ans, à compter de 2024-2025, à Anciens Combattants Canada pour le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille (FBVF). Une partie du financement sera allouée à des projets destinés aux vétéranes, ainsi qu'aux vétérans appartenant aux communautés autochtones et 2ELGBTQI+.

