Le gouvernement fédéral investit plus de 3,2 millions de dollars pour soutenir les entrepreneurs noirs et les entreprises dirigées par des personnes noires au Manitoba

Le soutien de PrairiesCan, dans le cadre du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, offrira des services et de la formation pour aider les entrepreneurs du Manitoba à démarrer et à faire croître leurs entreprises

WINNIPEG, MB, le 24 juin 2026 /CNW/ - Pour bâtir une économie canadienne forte, il faut veiller à ce que chaque personne ait la possibilité de réussir. Les entrepreneurs noirs des Prairies et de partout au Canada se heurtent à des obstacles systémiques en matière de financement, de mentorat et de réseautage, ce qui peut limiter leurs possibilités de créer et de développer des entreprises.

Photo gracieuseté de La Liberté (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

Aujourd'hui, l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme), au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, a annoncé l'octroi d'une aide financière de plus de 3,2 millions de dollars à trois organismes du Manitoba dans le cadre du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires (PECN). Cet investissement stratégique aidera les entrepreneurs noirs du Manitoba à renforcer leurs compétences, à élaborer des plans d'affaires solides, à accéder au financement et à prévoir la croissance de leur entreprise.

Le gouvernement fédéral investit 1,5 million de dollars dans la Chambre de commerce Noire du Manitoba afin de renforcer la croissance et la pérennité des entreprises dirigées par des personnes noires au Manitoba. Grâce à cet investissement, l'organisme lancera Ubuntu Forward, un programme de développement des entreprises dirigé par des Noirs qui proposera des formations de cohortes, des séances de conseil individuelles et des mises en relation avec des chefs d'entreprise, des prêteurs, des investisseurs et des fournisseurs de services.

Nous accordons un investissement de 1,25 million de dollars à l'organisme Amicale de la Francophonie Multiculturelle du Manitoba pour appuyer des programmes de croissance des entreprises destinés aux entrepreneurs francophones noirs du Manitoba. Grâce à cet investissement, l'organisme proposera des formations de cohortes en gestion, en finances, en marketing et en transformation numérique, et fournira des conseils personnalisés, du mentorat et des possibilités de réseautage.

Nous fournissons un investissement de 500 000 $ au Centre communautaire et jeunesse Rahma Inc. pour aider les jeunes Noirs et racialisés à acquérir des compétences entrepreneuriales et à développer leurs entreprises. Grâce à cet investissement, l'organisme pourra créer et offrir un programme d'entrepreneuriat et de croissance des entreprises pour les jeunes noirs âgés de 15 à 24 ans, à Winnipeg, qui choisiront une spécialisation parmi les camions-restaurants et la restauration mobile, le commerce électronique et les services numériques. Les participants bénéficieront d'une formation pratique, d'un encadrement, d'un mentorat, d'un soutien en matière de littératie financière et d'occasions d'entrer en contact avec des prêteurs et des fournisseurs.

Investir dans les organismes dirigés par des personnes noires qui soutiennent les entrepreneurs permet de renforcer les économies locales, d'élargir les perspectives offertes aux entreprises appartenant à des personnes noires et de bâtir une économie canadienne plus inclusive, plus résiliente et plus forte.

Citations

« Les entrepreneurs noirs et les entreprises appartenant à des personnes noires jouent un rôle essentiel dans la création d'un Canada fort et inclusif. Le Canada et le Manitoba sont plus forts lorsque les entrepreneurs disposent des outils nécessaires pour réussir. Le gouvernement du Canada s'engage à s'assurer que les entrepreneurs noirs reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour croître, réussir et créer de bons emplois ici au Manitoba. »

- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« Les entrepreneurs noirs et les entreprises dirigées par des personnes noires sont essentiels pour bâtir une économie canadienne forte, résiliente et inclusive. En garantissant que les entrepreneurs disposent des outils nécessaires pour réussir, nous renforçons les communautés et favorisons la prospérité à long terme à l'échelle du pays. C'est pourquoi notre gouvernement demeure résolu à appuyer les entrepreneurs noirs, afin qu'ils puissent croître, réussir et créer de bons emplois au Manitoba et ailleurs. »

- L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme)

« Derrière chaque entrepreneur noir ou immigrant se trouvent un rêve, un talent et une volonté de bâtir. Lever les barrières de la discrimination économique, c'est permettre à ces rêves de prendre leur envol et libérer des forces créatrices extraordinaires. C'est aussi libérer les énergies entrepreneuriales des communautés noires et immigrantes, valoriser leurs talents, stimuler l'innovation et ouvrir la voie à de nouvelles opportunités. En favorisant leur réussite, nous enrichissons durablement notre société de leur génie, de leur courage et de leur contribution, tout en bâtissant une économie plus inclusive, plus équitable et plus prospère pour tous. »

-Alphonse Lawson- Héllu Amicale de la Francophonie Multiculturelle du Manitoba Inc.

« Cette journée marque un tournant historique pour l'entrepreneuriat des communautés noires au Manitoba. Depuis des années, les chefs d'entreprise noirs de notre province développent leurs activités, innovent, créent des emplois et contribuent à l'économie, et ce, souvent sans un accès équitable au soutien spécialisé disponible ailleurs. La Chambre de commerce Noire du Manitoba a plaidé pour que les fonds du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires (PECN) soient alloués directement au Manitoba, car nos entrepreneurs ne devraient pas avoir à passer par une autre province pour accéder à des possibilités. Cet investissement reconnaît que la communauté des entreprises noires du Manitoba n'est pas une arrière-pensée; nous sommes un élément essentiel de l'avenir économique de cette province. Grâce au programme Ubuntu Forward, nous transformons notre plaidoyer en actions concrètes, en ouvrant la voie au mentorat, à la formation, aux réseaux, à l'accès au capital et à une croissance durable. En pratique, Ubuntu signifie que : lorsque les entreprises appartenant à des Noirs sont reconnues, soutenues et qu'on leur donne les moyens de s'épanouir; les familles s'en trouvent renforcées, les communautés prospèrent et le Manitoba s'élève avec nous. »

- Zita Somakoko, Ph. D., Présidente et fondatrice, Chambre de commerce Noire du Manitoba

« Nous sommes profondément reconnaissants envers PrairiesCan pour cet investissement dans notre communauté. Ce soutien aidera le Centre communautaire et jeunesse Rahma à mettre en place des parcours d'entrepreneuriat importants pour les jeunes noirs et à leur donner les compétences, le mentorat et les occasions dont ils ont besoin pour renforcer leur confiance en eux, concrétiser leurs idées et contribuer à une économie locale plus forte et plus inclusive. »

- Feisal Adem, directeur général, Centre communautaire et jeunesse Rahma Inc.

Faits en bref

Le PECN offre un soutien ciblé aux propriétaires d'entreprises et entrepreneurs noirs afin d'améliorer l'accès au capital et aux services de soutien aux entreprises (comme la formation, les services consultatifs, le mentorat et le réseautage).

L'écosystème du PECN est l'une des trois composantes du PECN. Géré par les agences de développement régional, le Fonds pour l'écosystème soutient des organismes d'affaires à but non lucratif dirigées par des personnes noires à l'échelle du pays afin de leur permettre d'offrir des services de soutien tels que le mentorat, la planification financière et la formation commerciale pour les entrepreneurs noirs. En Saskatchewan, en Alberta et au Manitoba, le Fonds pour l'écosystème du PECN est géré par PrairiesCan.

La période de réception des demandes du Fonds pour l'écosystème du PECN est maintenant terminée et tous les projets doivent être achevés d'ici le 31 mars 2030.

Au total, les projets annoncés aujourd'hui devraient créer 225 emplois et former 650 personnes au Manitoba.

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SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781; Erin Quevillon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), 819-661-2374, [email protected]; Jess Borys (elle/she/her), Conseillère en communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 431-336-9097