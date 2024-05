SASKATOON, SK, le 29 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral a investi plus d'un million de dollars par l'entremise du Fonds d'innovation pour le logement abordable (FILA) pour la construction d'un ensemble résidentiel de 60 logements à Saskatoon. Ces fonds, combinés à un investissement conjoint de 240 000 $ du gouvernement provincial, permettront d'offrir des logements sûrs et abordables à des personnes ayant des besoins diversifiés.

L'ensemble résidentiel Willow Grande Estates a été construit selon les normes d'efficacité énergétique les plus strictes, ce qui a permis de réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment, tout en permettant aux résidents de bénéficier d'une baisse des coûts des services publics. L'ensemble comprend 18 logements de 2 chambres et 42 logements de 3 chambres. Il accueillera des personnes et des familles vulnérables aux prises avec des problèmes de santé mentale, des dépendances et d'autres limitations mentales ou physiques.

Le financement fourni pour l'ensemble d'habitation est le suivant :

1 020 520 $ par l'entremise du FILA du gouvernement du Canada ;

; 240 000 $ en financement conjoint dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement du Canada , de l'initiative Saskatchewan Priorities et du Rental Development Program de la Saskatchewan Housing Corporation;

, de l'initiative Saskatchewan Priorities et du Rental Development Program de la Saskatchewan Housing Corporation; 220 000 $ de la National Affordable Housing Corporation;

95 000 $ de la Ville de Saskatoon .

« Nous sommes déterminés à faire en sorte que tout le monde dispose d'un endroit sûr et abordable où se sentir chez soi. Je suis fier que nous ayons pu soutenir ce projet et je souhaite à toutes les personnes qui y emménageront le meilleur des succès alors qu'elles entament un nouveau chapitre de leur vie dans leur nouvelle maison. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de la Saskatchewan est fier de soutenir ce projet qui permet à des personnes ayant des besoins divers de vivre de façon autonome dans leur collectivité. Grâce à des initiatives telles que Willow Grande Estates, nous veillons à ce que les personnes vulnérables aient accès à des logements sûrs et abordables. Notre gouvernement continue de travailler avec ses partenaires pour améliorer l'abordabilité des logements et mieux soutenir les personnes et les familles qui en ont le plus besoin. » - L'honorable Gene Makowsky, ministre des Services sociaux de la Saskatchewan et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« Saskatoon connaissant une croissance sans précédent, il est nécessaire d'offrir davantage d'options de logement dans l'ensemble du continuum de logement, en tenant compte des capacités et des budgets de toutes les personnes qui y habitent. Ces six maisons en rangée contribueront à combler les lacunes actuelles en matière de logements abordables et supervisés, en aidant les résidents à rester dans leur logement et à vivre dignement avec leur famille. » - Charlie Clark, maire de Saskatoon

« Nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion d'offrir plus de logements abordables aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, encore une fois en partenariat avec la filiale de Saskatoon de l'Association canadienne pour la santé mentale. Nous avons collaboré avec des partenaires expérimentés et ayant des vues similaires aux nôtres comme la filiale de Saskatoon de l'Association canadienne pour la santé mentale. Ainsi, notre organisation a pu répondre au besoin en matière de logements sûrs et avec des services de soutien qui favorisent l'autonomie de la population de Saskatoon. Nous remercions la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la Saskatchewan Housing Corporation et la Ville de Saskatoon de leurs contributions. Grâce à elles, nous avons été en mesure d'offrir des options de logement inclusif et accueillant avec services de soutien. Ce faisant, nous avons aussi pu démontrer notre engagement envers l'efficacité énergétique. Nous sommes fiers de combler ces lacunes en matière de logement dans notre collectivité et nous avons hâte d'accroître la mise en œuvre de cette conception écoénergétique en partenariat avec la SCHL. » - Tyler Mathies, directeur général de la National Affordable Housing Corporation

« On ne peut surestimer les effets positifs des logements abordables, inclusifs, de qualité et sûrs, surtout sur le marché locatif d'aujourd'hui. Nous sommes extrêmement reconnaissants de notre partenariat avec la National Affordable Housing Corporation, ainsi que de sa vision et de son engagement envers la justice en matière de logement. De concert avec nos partenaires de la Saskatchewan Health Authority, nous changeons des vies et bâtissons des collectivités plus fortes pour tout le monde. » - Faith Bodnar, directrice générale de la filiale de Saskatoon de l'Association canadienne pour la santé mentale

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. La SNL a été créée à la suite de consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux au Canada , notamment de gens qui ont éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. En 2019, les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont conclu une entente de partage des coûts dans le cadre de la SNL. L'entente bilatérale entre le Canada et la Saskatchewan prévoit un investissement de 585 millions de dollars sur 10 ans. En novembre 2019, le gouvernement de la Saskatchewan a publié le Plan de croissance de la Saskatchewan pour la décennie de croissance 2020 à 2030, qui énonce la vision du gouvernement pour sa province de 1,4 million d'habitants d'ici 2030. Le plan précise les principes, les objectifs et les mesures visant à garantir que la Saskatchewan saisit les occasions et relève les défis d'une province en pleine croissance. Pour en apprendre plus, consultez le site www.saskatchewan.ca (en anglais seulement).

et de la ont conclu une entente de partage des coûts dans le cadre de la SNL. L'entente bilatérale entre le et la prévoit un investissement de 585 millions de dollars sur 10 ans. Le Fonds d'innovation pour le logement abordable (FILA) soutient les nouvelles idées qui entraîneront des changements et auront un effet perturbateur sur le secteur - des idées et des approches qui feront évoluer le secteur du logement abordable et créeront la prochaine génération de logements au Canada .

. La National Affordable Housing Corporation est un organisme sans but lucratif qui travaille avec des constructeurs d'habitations privés, des organismes gouvernementaux et d'autres organismes sans but lucratif. Elle vise à faciliter la construction de logements abordables en Saskatchewan . Depuis 2020, la Saskatchewan Housing Corporation a travaillé avec la National Affordable Housing Corporation à l'aménagement de 45 logements abordables (dont cet ensemble d'habitation) à Saskatoon et à Regina dans le cadre du Rental Development Program.

. Depuis 2020, la Saskatchewan Housing Corporation a travaillé avec la National Affordable Housing Corporation à l'aménagement de 45 logements abordables (dont cet ensemble d'habitation) à et à dans le cadre du Rental Development Program. Les locataires recevront des services de soutien de la filiale de Saskatoon de l'Association canadienne pour la santé mentale. Cet organisme soutient les personnes ayant des besoins en matière de santé mentale au moyen de programmes professionnels, de ressources en santé mentale et de services d'orientation.

