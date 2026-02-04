LETHBRIDGE, AB, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Un nouveau sentier polyvalent offrira un meilleur accès aux principales destinations de Lethbridge grâce à un investissement de 1,8 million de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA).

Ce financement servira à construire une voie de transport actif de deux kilomètres pour les piétons et les cyclistes. Bien que Lethbridge dispose d'un impressionnant réseau de sentiers de plus de 280 km, certains quartiers présentent encore des lacunes. Le sentier Crowsnest Trail comblera l'une de ces lacunes en reliant le réseau régional existant au parc d'affaires WT Hill, un important pôle commercial et d'emploi de la ville.

Actuellement en construction, le projet offrira des solutions de rechange sécuritaires aux déplacements en voiture, s'appuiera sur les plans de transport actif et d'amélioration des immobilisations de Lethbridge, et ouvrira la voie à de nouveaux raccordements à l'avenir.

Le FTA soutient des projets qui visent à créer et à élargir des réseaux de sentiers, de trottoirs, de pistes cyclables et de voies afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement abordables, plus écologiques et plus saines pour accéder à leurs collectivités à pied, à vélo ou à l'aide de moyens de mobilité à propulsion humaine ou hybrides, tels que les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, les patins à roulettes, les raquettes et le ski de fond.

Citations

« Le projet du sentier Crowsnest Trail améliore la connectivité entre les secteurs résidentiels et commerciaux, et d'autres lieux importants de Lethbridge, en offrant aux utilisateurs un moyen sûr de se rendre à destination sans utiliser leur véhicule. Ce projet illustre bien la façon dont le soutien aux infrastructures de transport actif contribue à bâtir des collectivités où il fait bon vivre et à favoriser l'atteinte de nos objectifs environnementaux. ».

Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de Calgary Confederation

« Les municipalités de l'Alberta sont en aussi bonne santé et aussi dynamiques que les gens qui y vivent. En investissant dans les infrastructures de transport actif, nous soutenons la vitalité à long terme de ces collectivités. Cet investissement de plus de 3 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative de durabilité municipale de l'Alberta permet d'offrir aux résidents de Lethbridge un corridor sécuritaire et accessible qu'ils peuvent utiliser pour leurs loisirs et l'activité physique. C'est une voie vers une santé, une connectivité et une prospérité durables pour la collectivité. »

L'honorable Dan Williams, ministre des Affaires municipales de l'Alberta

« Nous sommes ravis de pouvoir raccorder cette nouvelle section du réseau de voies piétonnes à notre système multimodal existant. Cet ajout renforce le réseau de transport actif de Lethbridge et offre aux résidents des options plus sûres et plus pratiques pour se déplacer dans la ville. Nous remercions le gouvernement du Canada de soutenir des infrastructures qui contribuent à la croissance continue de notre collectivité. »

Robert Kovacs, administrateur principal de projets, Ville de Lethbridge

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 800 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), et la contribution de la Ville de Lethbridge s'élève à 74 807 $. Le gouvernement de l'Alberta a également investi 3 000 000 $ dans ce projet dans le cadre du programme d'immobilisations de l'Initiative de durabilité municipale (IDM).

Au moins 10 % du financement du FTA est alloué à des projets qui profitent aux populations et aux communautés autochtones.

Le FTA fait partie du Fonds pour le transport en commun du Canada, dans le cadre duquel on fournira un important financement permanent pour répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun, y compris aux besoins liés au transport actif.

Le gouvernement fédéral a également lancé le Carrefour en ligne du transport actif. Cette page Web contient des ressources liées au transport actif, comme des données et des recherches, des politiques, des exemples de projets réussis au Canada et des renseignements sur les investissements du gouvernement fédéral dans le transport actif.

Le FTA soutient la Stratégie nationale de transport actif du Canada, la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements plus équitables et plus durables.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur le travail qu'effectue le gouvernement fédéral au titre du Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies dans le but de collaborer avec les intervenants des Prairies pour créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive.

Liens connexes

Le Fonds pour le transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/index-fra.html

Carrefour en ligne du transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/active-transit-hub-carrefour-transport-actif/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias: Ville de Lethbridge, [email protected]