MOUNT CARMEL-MITCHELLS BROOK-ST. CATHERINE'S, NL, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Les collectivités de la région de la baie St. Mary's élaborent des options pour améliorer le transport en commun dans leur région grâce à un investissement fédéral de 50 000 $.

Ce financement permettra de réaliser une étude de faisabilité qui servira à cartographier la demande pour un réseau de transport en commun intercommunautaire dans la région de la baie St. Mary's. L'étude orientera la planification d'un réseau de transport en commun destiné aux personnes âgées, aux résidents en situation de handicap et à ceux qui n'ont pas accès à un moyen de transport dans au moins douze collectivités de la région.

Les collectivités visées par l'étude sont Mount Carmel-Mitchells Brook-St. Catherine's, Forest Field-New Bridge, Admirals Beach, Colinet, Gaskiers-Point La Haye, Harricott, O'Donnell's, North Harbour, Riverhead, St. Joseph's, St. Mary's et St. Vincent's-St. Stephen's-Peter's River.

Citations

« Des services de transport en commun accessibles et abordables en milieu rural peuvent avoir un impact positif dans les collectivités qui en ont besoin. Notre gouvernement est fier de soutenir cette étude visant à déterminer les moyens d'améliorer l'accès au transport en commun dans la région de la baie St. Mary's, et nous avons hâte de travailler avec les collectivités une fois la planification terminée. »

Paul Connors, député d'Avalon

« Cette étude de faisabilité et notre partenariat avec les collectivités de la région de la baie St. Mary's témoignent d'un engagement fort à trouver des solutions pour combler une lacune importante dans l'offre de services de transport en commun, afin d'ouvrir la voie aux possibilités qu'un tel réseau peut offrir à chacune de nos municipalités. »

Elaine Nash, mairesse de Mount Carmel-Mitchells Brook-St. Catherine's

Faits en bref

Le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCR) qui fait partie du Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC), soutient des solutions de transport en commun locales visant à aider les résidents des collectivités rurales, éloignées, autochtones et nordiques à mener leurs activités quotidiennes, comme accéder à des services, se rendre au travail, à l'école et à des rendez-vous médicaux, ainsi que rendre visite à des proches.

Le FSTCR soutient un éventail de modèles de transport en commun, notamment le transport à itinéraire fixe, le transport à itinéraire variable, le transport à la demande, les navettes communautaires et la mobilité en tant que service.

Un minimum de 10 % du financement du FSTCMR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

Le FTCC répond aux besoins des collectivités de toutes tailles, des grandes zones métropolitaines aux collectivités de taille moyenne et aux plus petites, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Liens connexes

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural

https://logement-infrastructure.canada.ca/rural-trans-rural/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez-vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Nina Goudie, Directrice municipale / greffière municipale, Mount Carmel-Mitchells Brook-St.Catherine's, 709-521-2040, [email protected]