MONTRÉAL, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Ce soir, le pont Samuel-De Champlain sera illuminé en jaune et bleu, du coucher du soleil jusqu'à 1 heure, pour souligner la Journée des droits de la personne.

