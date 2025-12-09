ATHABASCA, AB, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Le Comté d'Athabasca réalisera une étude de faisabilité sur le transport en commun et fera l'acquisition d'un nouveau véhicule pour la collectivité grâce à un investissement conjoint de plus de 186 356 $ du gouvernement fédéral, du Comté d'Athabasca, de la Municipalité d'Athabasca et du Village de Boyle.

Le service de transport communautaire dans le comté d'Athabasca, une région rurale située au nord d'Edmonton, dessert principalement des personnes âgées, des personnes vulnérables et des personnes à mobilité réduite. Le programme de transport communautaire, géré par le Comté d'Athabasca et financé conjointement par la Municipalité d'Athabasca, le Village de Boyle et le Comté d'Athabasca, répond aux besoins quotidiens et en matière d'accessibilité des résidents de la région. L'achat d'un nouveau véhicule économe en carburant permettra d'améliorer le service de transport en commun de la région et d'offrir aux usagers des caractéristiques modernes d'accessibilité et de sécurité. Ce nouveau véhicule viendra s'ajouter aux trois autres véhicules qui sont utilisés pour le service à la demande et qui sont en service depuis plus de trois décennies, contribuant ainsi à accroître la capacité et à garantir un accès fiable et durable au transport en commun pour la collectivité.

De plus, une étude de faisabilité sur le transport en commun permettra d'examiner comment l'élargissement du programme de transport communautaire peut améliorer les services et les ressources à long terme. Le plan comprendra examen du réseau de transport en commun actuel afin d'identifier les points à améliorer, une comparaison des services de transport en commun avec ceux de collectivités similaires, une consultation auprès de la collectivité sur l'expérience des usagers, ainsi que l'établissement du calendrier de remplacement et d'entretien des actifs.

Citations

« Soutenir le transport en commun local dans les collectivités rurales de l'Alberta aide les résidents à avoir accès à des programmes et à des services essentiels, ainsi qu'à maintenir leurs liens avec les membres de leur collectivité. L'ajout d'un nouveau véhicule, combiné à une planification à long terme du transport en commun pour le comté d'Athabasca, permettra d'offrir aux résidents un transport accessible et fiable pour leurs besoins quotidiens. »

L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies



« Cette collaboration marque une avancée pour le programme de transport communautaire. Comme les besoins de la collectivité en matière de transport en commun ont plus que doublé, l'ajout d'un nouvel autobus de transport adapté permettra à nos aînés et à nos résidents à mobilité réduite d'avoir accès au transport en commun lorsqu'ils en ont besoin. Nous sommes également impatients de découvrir comment l'étude de faisabilité permettra de répondre à la demande croissante de transport en commun au-delà de notre réseau actuel, de manière à inclure les villages d'été environnants. Au nom du Comté d'Athabasca et de notre région, nous sommes très reconnaissants du soutien du gouvernement fédéral et de son engagement à aider les résidents qui utilisent ce programme. »

Tracy Holland, préfète du Comté d'Athabasca

« Puisque la population vieillit, nous devons repérer les lacunes de notre service de transport en commun, veiller à l'entretien de nos véhicules et de nos infrastructures, et planifier en amont afin d'être prêts pour l'avenir. Grâce à ce financement, nous pouvons élaborer un plan décennal qui permettra à nos résidents de vieillir dans le confort de leur domicile et mettre en place un programme de transport en commun axé sur la durabilité. »

Robert Balay, maire de la Municipalité d'Athabasca

« Les aînés et les résidents qui ont de la difficulté à se déplacer comptent sur le transport communautaire pour avoir accès aux services dont ils ont besoin. Ce partenariat nous permet d'aider encore plus de résidents de la région à accéder à ces services, en leur offrant un transport en commun fiable et un soutien quotidien qui leur facilite un peu la vie. »

Colin Derko, maire du Village de Boyle

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 151 084 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR). De plus, le Comté d'Athabasca investit 23 282 $ dans le projet, la Ville d'Athabasca fournit 9 229 $ et la contribution du Village de Boyle s'élève à 2 761 $.

Le FSTCMR soutient un éventail de modèles de transport en commun, notamment le transport en commun à itinéraire fixe, le transport en commun à itinéraire variable, le transport en commun à la demande, les navettes communautaires et la mobilité-service. En plus de soutenir le matériel roulant, le FSTCMR a financé des infrastructures fixes qui améliorent l'accès au transport en commun.

Un minimum de 10 % du financement du FSTCMR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada; Angela Kazmierczak, Coordonnatrice des communications, Comté d'Athabasca