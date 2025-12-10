COURTENAY, BC, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Un plan d'eau côtier de l'île de Vancouver sera remis en état grâce à un investissement fédéral de 1 million de dollars.

Le projet Kus-kus-sum vise à remettre en état l'ancien site d'une scierie industrielle situé au cœur de l'estuaire de K'ómoks, dans la vallée de Comox, afin de recréer un écosystème naturel et fonctionnel. Ces travaux sont effectués sur 8,3 acres de marais littoraux et de forêt riveraine qui seront reliés à une zone saine de l'estuaire déjà protégée et conservée.

Cet habitat vital abrite les cinq espèces de saumon du Pacifique, ainsi que des centaines d'espèces d'oiseaux et de plantes. Cependant, les activités liées à une scierie locale, qui a commencé ses opérations en 1949, ont dégradé cet écosystème essentiel. Des travaux sont en cours pour restaurer la biodiversité naturelle, maximiser les bienfaits pour les poissons et la faune, atténuer les effets des changements climatiques et rétablir les usages culturels et traditionnels du site par les membres de la communauté de la Première Nation de K'ómoks. Ce projet s'appuie sur des restaurations antérieures qui soutiennent de nombreuses espèces, notamment une population menacée de saumon quinnat.

« Ce projet est le fruit d'une véritable collaboration entre les groupes de conservation, la Première Nation de K'ómoks et les administrations locale et fédérale, et sera guidé par l'expertise locale en matière de restauration. L'estuaire de K'ómoks est l'un des estuaires les plus importants sur le plan écologique en Colombie-Britannique, reconnu pour son rôle essentiel dans le soutien de la biodiversité. Nous sommes fiers d'investir dans le projet de restauration du bassin versant Kus-kus-sum afin que la communauté puisse en bénéficier pendant de nombreuses années. »

L'honorable Stephanie McLean, secrétaire d'État (Aînés)



« Ce projet témoigne de notre engagement commun envers la réconciliation, la durabilité et la résilience de la communauté. La restauration de Kus-kus-sum permettra de redonner à l'estuaire de K'ómoks un habitat crucial tout en honorant les liens culturels et la gestion environnementale de la Première Nation de K'ómoks. Nous sommes reconnaissants du soutien fédéral et des partenariats locaux qui contribuent à concrétiser cette vision à long terme. »

Wendy Morin, adjointe au maire de Courtenay

« Ce fut un honneur de travailler en étroite collaboration avec la Première Nation de K'ómoks et la Ville de Courtenay à ce projet de restauration écologique et de revitalisation culturelle. Grâce à cette annonce de financement, nous sommes très proches d'atteindre l'objectif final de notre collecte de fonds. »

Caitlin Pierzchalski, directrice générale, Project Watershed



« Les peuples de K'ómoks vivent dans des villages situés de part et d'autre de l'estuaire depuis des temps immémoriaux. Nous pêchons et gérons le saumon à l'aide de notre complexe de pièges à poissons depuis des millénaires. Nous attendons avec impatience la remise en état complète de cet ancien site industriel et la restitution des terres, qui permettront de restaurer l'habitat essentiel du saumon quinnat et de rétablir notre relation légitime. »

Nicole Rempel, cheffe élue, Premières Nations de K'ómoks

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 000 000$ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN).

Kus-kus-sum est un projet de partenariat entre la Comox Valley Project Watershed Society, la Première Nation de K'ómoks et la Ville de Courtenay. Une fois remis en état, le terrain sera restitué à la Première Nation de K'ómoks. Pour en savoir plus sur le projet : Project Watershed.

L'ensemble du projet est également soutenu par le gouvernement provincial, l'administration municipale et des organismes à but non lucratif. Il a également reçu des dons de la communauté. La liste complète des partenaires financiers se trouve à : Friends of Kus-kus-sum - Project Watershed.

Le Fonds pour les infrastructures naturelles soutient des projets utilisant des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et l'habitat faunique, ainsi que favoriser l'accès des Canadiens à la nature.

Parmi les exemples d'infrastructures naturelles figurent les forêts urbaines, les arbres de rue, les zones humides, les digues vivantes, les digues biologiques et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides incorporent des éléments d'infrastructure grise artificielle pour améliorer ou soutenir les infrastructures naturelles et/ou l'utilisation des processus écosystémiques. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, citons les toits et les murs verts, ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Un minimum de 10 % de l'enveloppe globale du programme sera alloué à des projets menés par des Autochtones.

