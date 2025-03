MONTRÉAL, le 22 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit plus de 400 millions $ dans 11 projets d'infrastructure, dont trois situés à Montréal, afin de rendre le transport en commun plus vert à travers le Québec.

D'abord, plus de 200,5 millions $ serviront à l'électrification des centres de transport St-Laurent (106,7 millions $) et d'Anjou (93,7 millions $) grâce à l'acquisition et au déploiement d'équipement électrique permettant l'aménagement de plusieurs dizaines de points de recharge. Au total, 148 points de recharge seront installés au Centre de transport St-Laurent et 132 le seront au Centre de transport Anjou.

Un investissement de plus de 83,2 millions $ est alloué à l'électrification partielle du centre de transport Legendre, permettant l'aménagement de 72 positions de recharge pour autobus. Ce projet comprend les études techniques, l'acquisition et la mise en service des équipements et infrastructures, ainsi que l'agrandissement des locaux pour les équipements électriques, la modernisation des infrastructures tel le système de protection incendie et la salles de télécommunications, le renforcement de la structure du bâtiment et le raccordement au groupe électrogène existant.

Les investissements fédéraux annoncés aujourd'hui servira également à financer des projets d'électrification dans les garages et les centres d'opérations des sociétés de transport à travers la province, notamment à Longueuil, Lévis, Québec, Sherbrooke et Saguenay.

Citations

« La transition vers des autobus de transport en commun électriques représente une étape importante en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de l'amélioration de la qualité de l'air et de l'intégration des technologies favorables à l'environnement au secteur des transports. Nous continuerons de collaborer avec des partenaires à l'échelle du pays en vue de réduire les émissions de carbone et d'accroître la durabilité des infrastructures de transport. »

L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre vision de l'avenir du Canada est celle de villes modernes, vertes et adaptées aux besoins des familles et des citoyens. C'est pourquoi notre gouvernement a réalisé des investissements historiques pour rendre le transport en commun plus accessible, fiable et efficace partout au pays. Ces nouveaux investissements moderniseront les infrastructures et les équipements des flottes d'autobus électriques à travers le Québec, tout en contribuant à la réduction de la pollution atmosphérique. »

L'honorable Steven Guilbeault, Ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada, lieutenant du Québec et député de Laurier-Sainte-Marie

Produits connexes

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 400 153 607 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE).

Le FTCZE aide les collectivités à passer à des autobus scolaires et de transport en commun à zéro émission afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à l'atteinte des objectifs du Canada en matière de carboneutralité. En électrifiant leur parc d'autobus, les collectivités œuvrent en faveur d'un environnement plus propre pour nos enfants, tout en créant des emplois et en soutenant l'industrie manufacturière canadienne.

en matière de carboneutralité. En électrifiant leur parc d'autobus, les collectivités œuvrent en faveur d'un environnement plus propre pour nos enfants, tout en créant des emplois et en soutenant l'industrie manufacturière canadienne. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards $ pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis la réalisation de près de 2000 projets dans tout le pays.

En 2021, le gouvernement a annoncé un financement important pour le transport en commun qui comprend des milliards de dollars en vue de soutenir les autobus à zéro émission, les solutions de transport en commun en milieu rural, le transport actif et de grands projets visant à accélérer le développement des grands réseaux de transport en commun urbain sur lesquels de nombreux Canadiens comptent tous les jours.

Le FTCZE complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement s'est engagé à fournir un financement fédéral pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement s'est engagé à fournir un financement fédéral pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables. Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Le FTCC répond aux besoins des collectivités de toutes tailles, des grandes zones métropolitaines aux collectivités de taille moyenne et plus petites, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones. Visitez le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada pour en savoir plus.

Liens connexes

