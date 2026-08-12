/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce majeure en matière d'infrastructure à Inkerman/

Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
12 août, 2026, 07:00 ET
INKERMAN, NB, le 7 août 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Serge Cormier, député d'Acadie-Bathurst, et Georges R. Savoie, président de la Commission de services régionaux Péninsule acadienne et maire de Neguac.
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Date :
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Le mercredi 12 août 2026
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Heure :
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11 h HAA
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Lieu :
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Centre Communautaire d'Inkerman
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122, rue de l'Église
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Inkerman, NB, E8P 1E7
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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Julie Robichaud, Directrice des services administratifs, Commission de services régionaux Péninsule acadienne, 506-727-7979, [email protected]
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