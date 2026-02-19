STURGEON COUNTY, AB, le 19 févr. 2026 /CNW/ - en Alberta, le transport actif gagnera du terrain grâce à un investissement de plus de 1,7 million de dollars du gouvernement fédéral dans la construction d'un nouveau sentier à usage partagé et d'un pont piétonnier.

Un sentier à usage partagé est en construction sur le côté ouest du chemin Starkey, entre le chemin Sturgeon et l'allée Bellerose River, dans le district de Sturgeon County. Le chemin Starkey est un corridor central entre le chemin Sturgeon et la rue Bellerose; il sert de principale voie de circulation à travers la vallée de Sturgeon. Reliant les quartiers de Lower Viscount Estates et de Bristol Oaks, cet itinéraire consistera en un peu plus d'un kilomètre de sentier doté d'un nouvel éclairage, d'une nouvelle signalisation et d'un aménagement paysager naturalisé. Le nouveau pont piétonnier enjambera la rivière Sturgeon à l'ouest du pont routier existant et permettra d'accéder directement à un nouveau sentier dans le parc Bellerose, au nord.

Ce projet a été identifié comme l'un des itinéraires prioritaires du réseau de transport actif proposés en décembre 2021 dans le rapport intitulé Sturgeon Valley Trails System: The Path Forward.

Citations

« Les investissements que notre gouvernement fédéral consacre au transport actif tirent parti des infrastructures de l'Alberta pour aider les résidents à profiter d'activités saines et d'itinéraires variés. Qu'ils se déplacent d'un bout à l'autre de Sturgeon County à pied, à vélo ou grâce d'autres moyens à roues, les résidents et les visiteurs disposeront désormais d'un meilleur réseau de sentiers pour se rendre plus facilement à destination. En créant des collectivités mieux connectées, nous bâtissons un Canada plus fort et plus inclusif. »

L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies



« Nous sommes profondément reconnaissants du soutien reçu grâce au Fonds pour le transport actif, qui rend ce projet possible. En plus d'un nouveau pont piétonnier, le projet ajoute 2,5 kilomètres de sentiers à notre réseau de 31,9 kilomètres de sentiers pédestres et cyclables. Ce réseau renforcera les liens au sein de la collectivité et aidera les résidents à se sentir connectés à notre territoire et à mieux en profiter. »

Alanna Hnatiw, mairesse de Sturgeon County

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 739 042 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), et la contribution de Sturgeon County s'élève à 1 159 361 $.

Le FTA permet de soutenir des projets qui visent à construire ou à élargir des réseaux de sentiers, de trottoirs, de pistes cyclables et de chemins afin d'offrir aux Canadiens des options plus abordables, plus vertes et plus saines de se déplacer au sein de leur collectivité en marchant, à vélo et en utilisant des moyens à propulsion humaine ou des aides à la mobilité hybrides comme les fauteuils roulants, les trottinettes, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Au moins 10 % du financement du FTA est alloué à des projets qui profitent aux populations et aux communautés autochtones.

Le FTA fait partie du Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC), qui fournira un financement permanent important pour répondre aux besoins locaux liés au transport en commun, dont les infrastructures favorisant le transport actif.

Le FTA soutient la Stratégie nationale de transport actif, la première approche stratégique du pays visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. Il utilise des investissements fondés sur des données et des preuves pour créer de nouveaux réseaux de transport actif et élargir ceux qui existent, tout en soutenant des options de déplacement équitables et durables.

Le gouvernement fédéral a également lancé le Carrefour en ligne du transport actif. Cette page Web fournit des ressources liées au transport actif, comme des données et des recherches, des politiques, des histoires de réussite de projets dans tout le Canada et des renseignements sur les investissements du gouvernement fédéral dans le transport actif.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur le travail du gouvernement dans la mise en œuvre du Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui vise à collaborer avec les intervenants des Prairies pour créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive.

Liens connexes

Le Fonds pour le transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/index-fra.html

Carrefour en ligne du transport actif

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - Carrefour en ligne du transport actif

Stratégie nationale de transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

