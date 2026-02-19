CONCEPTION BAY SOUTH, NL, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Pour permettre la construction de nouveaux logements, les conduites d'eau et d'égouts à Conception Bay South sont élargies grâce à un investissement de plus de 6,8 millions de dollars des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux.

Le nouveau financement en matière d'infrastructure a été annoncé par le député Paul Connors, le ministre Barry Petten et le maire Darrin Bent.

Ce financement permettra la construction de nouvelles conduites d'eau potable et d'égouts à Conception Bay South. L'élargissement des infrastructures liées à l'eau assurera un service continu à 55 logements et permettra la construction de nouveaux logements et de logements à plus haute densité, ainsi qu'une amélioration de l'impact environnemental dans la municipalité.

« Notre gouvernement est fier de soutenir les municipalités partout au pays afin d'améliorer les infrastructures liées à l'eau potable, aux eaux usées, aux eaux pluviales et aux déchets solides, qui favorisent la construction de logements. L'investissement annoncé aujourd'hui jettera les bases de la construction de nouveaux logements et soutiendra la collectivité en pleine croissance de Conception Bay South. »

Paul Connors, député d'Avalon

« Lorsque les gouvernements provinciaux, fédéral et municipaux travaillent ensemble, nous pouvons réaliser des projets qui font une réelle différence pour les collectivités. Cet élargissement des infrastructures soutiendra la construction de nouveaux logements à Conception Bay South et contribuera à garantir que la collectivité dispose d'infrastructures d'aqueduc et d'égout fiables, essentielles à la planification à long terme et à la croissance continue. »

L'honorable Barry Petten, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Ce financement constitue un grand pas en avant dans nos efforts visant à élargir les infrastructures d'aqueduc et d'égout pour nos résidents et nous permet de planifier un développement futur. Notre collectivité connaît une croissance rapide et nous voulons veiller à ce que les possibilités de construction de logements demeurent solides à Conception Bay South, tant pour les nouvelles familles que pour les résidents qui souhaitent y demeurer. Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires fédéraux et provinciaux de leur soutien continu, qui nous aide à planifier un avenir durable. »

Darrin Bent, maire de Conception Bay South

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 040 803 $ dans ce projet, et Terre-Neuve-et-Labrador investit 2 721 072 $ et la Ville de Conception Bay South investit 2 040 803 $.

Dans le cadre du budget 2024, le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL) investit jusqu'à 6 milliards de dollars dans la construction et la modernisation d'infrastructures publiques essentielles qui permettront la croissance et la densification du logement dans les collectivités à travers le Canada.

Le FCIL est conçu pour aider les collectivités à construire les infrastructures nécessaires pour soutenir la construction de nouveaux logements et augmenter la densité résidentielle. Le financement peut être utilisé pour des projets visant à améliorer les réseaux d'eau potable, d'égouts et d'eaux pluviales, ainsi que pour des initiatives visant à préserver la capacité existante, à améliorer la fiabilité des réseaux ou à mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets afin de réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Le volet des ententes provinciales du FCIL investira plus de 123 millions de dollars à Terre-Neuve-et-Labrador sur dix ans, à compter de 2024-2025.

Le financement accordé dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL soutient d'importants projets d'infrastructure dans les municipalités et les communautés autochtones. Les demandes pour ce volet sont désormais fermées.

Maisons Canada a été lancé le 14 septembre 2025 et vise à accroître l'offre de logements abordables. Parallèlement à cet effort, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) continuera de remplir son mandat qui consiste à contribuer au bien-être du système de logement canadien grâce à des programmes existants tels que le Programme de prêts pour la construction d'appartements et les produits d'assurance prêt hypothécaire.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises d'ici.

Les actions fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les communautés à croître dans tout le pays.

