Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
19 févr, 2026, 12:00 ET
ANTIGONISH, NS, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Jaime Battiste, secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Cape Breton-Canso-Antigonish, et de Sean Cameron, maire de la municipalité d'Antigonish.
|
Date :
|
le vendredi 20 février 2026
|
Heure :
|
15 h 30 (HNA)
|
Lieu :
|
salle du conseil, hôtel de ville d'Antigonish
|
274, rue Main
|
Antigonish (Nouvelle-Écosse) B2G 2C4
Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn
Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Shannon Long, Agente de marketing et des communications Ville d'Antigonish, 902-318-9245, [email protected]
Partager cet article