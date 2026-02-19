CONCEPTION BAY SOUTH, NL, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Paul Connors, député d'Avalon, de l'honorable Barry Petten, vice-premier ministre et ministre des Transports et de l'Infrastructure, et de Darrin Bent, maire de Conception Bay South.

Date : Le jeudi 19 février 2026



Heure : 14 h HNT



Lieu : hôtel de ville de Conception Bay South

salle Greenslade

11, place Remembrance

Conception Bay South (Terre-Neuve-et-Labrador) A1W 3J1

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Janelle Simms, Transports et Infrastructure, 709-729-1758, 709-327-6152, [email protected]; Maggie Hynes, Gestionnaire des communications, Ville de Conception Bay South709-834-6500 ext 108#, [email protected]