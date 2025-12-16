LYTTON, BC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à construire des espaces publics carboneutres résistants au feu dans le cadre de la reconstruction du Village de Lytton. Un centre de services d'incendie et d'urgence sera entre autres construit grâce à un investissement du gouvernement fédéral de plus de 23,1 millions de dollars venant du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

La nouvelle installation remplacera la caserne de pompiers détruite lors de l'incendie de 2021 et offrira un espace pour entreposer en toute sécurité les appareils et l'équipement de lutte contre les incendies, ainsi qu'un centre de formation. Elle comprendra un garage à double hauteur avec trois baies pour abriter les camions de pompiers et les véhicules de secours, et offrira un espace d'entreposage pour une remorque mobile qui sera utilisée en cas d'urgence.

En plus de la caserne, le nouvel espace comprendra un centre des opérations d'urgence (COU), qui servira de centre de commandement et de soutien pour la coordination des efforts d'intervention. Le COU servira également de centre névralgique en cas d'évacuation et d'urgence dans la région, offrant un lieu chaleureux et sûr où les membres de la communauté pourront se rassembler, avoir accès à des fournitures et communiquer avec leurs proches lors de moments difficiles provoqués des événements liés au climat.

Citations

« Le rétablissement de Lytton a été possible grâce à la résilience de la population face à des défis extraordinaires. Ce projet soutiendra cette résilience en renforçant les services d'urgence locaux et en offrant un lieu sûr et fiable où les membres de la communauté pourront se rassembler. Grâce à ce projet, Lytton sera mieux préparée, mieux protégée et capable de continuer à se reconstruire pour l'avenir. »

L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et députée d'Edmonton-Centre

« Le Village de Lytton remercie le gouvernement fédéral pour son engagement à reconstruire les infrastructures détruites lors de l'incendie de 2021. Le nouveau bâtiment des services d'incendie et d'urgence renforcera la capacité du service d'incendie et de secours de Lytton à former des bénévoles et à intervenir en cas d'incendie ou d'accident de la route dans la région de Lytton. Le centre des opérations d'urgence de l'établissement permettra au Village de coordonner efficacement les interventions d'urgence et de venir en aide aux membres de la communauté en cas d'urgence de grande envergure. »

Denise O'Connor, mairesse du Village de Lytton

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 23 142 640 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Le financement de ce projet fait partie des 64 millions de dollars de soutien que le gouvernement a annoncé le 14 juin 2022 pour le rétablissement de Lytton pour la construction de bâtiments publics carboneutres et résistants au feu.

Le programme BCVI a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'augmentation de l'efficacité énergétique, et il contribue à accroître la résilience aux changements climatiques.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

