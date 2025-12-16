NEW WESTMINSTER, BC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Grâce à un investissement conjoint de plus de 20,2 millions de dollars du gouvernement fédéral et de TransLink, on procède actuellement au remplacement des équipements du système de traction électrique afin de veiller à ce que les opérations du SkyTrain demeurent sûres et fiables sur l'ensemble du réseau de Metro Vancouver.

Les lignes Expo et Millennium du SkyTrain s'étendent sur environ 60 kilomètres et comptent plus de 35 stations. Ces lignes fonctionnent grâce à un système de traction électrique composé de sous-stations, de câbles électriques et de rails d'alimentation. Dans le cadre du projet de remplacement du système de traction électrique de TransLink, il a été déterminé que 11 sous‑stations étaient dotées d'équipements âgés de plus de 30 ans et dont la durée de vie recommandée était dépassée.

Au cours de cette phase du projet, on remplacera l'appareillage électrique de quatre sous‑stations, soit Waterfront, Broadway, Nanaimo et Joyce, et on installera un transformateur sur socle à Columbia Transfer, entre la station Columbia et la sous-station Columbia.

Puisque ces infrastructures essentielles vieillissent, ces travaux d'amélioration sont indispensables pour résoudre les problèmes de sécurité électrique, maintenir un bon état de fonctionnement et assurer le fonctionnement continu et ininterrompu des lignes Expo et Millennium. Ces travaux permettront également de soutenir le développement futur des services et l'élargissement du parc de véhicules sur l'ensemble du réseau SkyTrain.

Citations

« Des infrastructures de transport en commun modernes et fiables sont essentielles pour assurer la mobilité des résidents de Metro Vancouver et soutenir la croissance à long terme de la région. Cet investissement soutient des améliorations cruciales au système de traction électrique sur l'ensemble du réseau SkyTrain, qui permettront d'accroître la fiabilité du service et de répondre aux besoins futurs en matière de transport en commun. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Ce sont des travaux d'amélioration essentiels comme ceux-ci, réalisés en coulisses, qui nous permettront d'avoir la capacité requise pour faire fonctionner le SkyTrain efficacement pendant de nombreuses années. Nous nous réjouissons à l'idée que le gouvernement fédéral continue d'investir dans les infrastructures de transport en commun et avons hâte d'obtenir des précisions supplémentaires sur le Fonds pour le transport en commun du Canada afin de stimuler notre économie régionale et nationale. »

Kevin Quinn, président-directeur général, TransLink

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 10 113 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. TransLink investit également 10 113 000 $.

Ce volet appuie la construction, le développement et l'amélioration de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

Les investissements dans le transport en commun aident les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, à créer de nouveaux emplois dans les secteurs de la construction et de la fabrication, à réduire la pollution, ainsi qu'à rendre la vie plus abordable.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, plus de 60 projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totalisant plus de 2,65 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant près de 4,05 millions de dollars.

Les investissements dans le transport en commun constituent une priorité essentielle pour le gouvernement fédéral.

En 2021, le gouvernement fédéral a annoncé un financement important pour le transport en commun, qui comprend des milliards de dollars pour soutenir les autobus à zéro émission, les solutions de transport en commun en milieu rural, le transport actif et des projets d'envergure permettant d'accélérer le développement des grands réseaux de transport en commun urbain dont de nombreux Canadiens dépendent chaque jour.

Le Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira un financement permanent important pour répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun. Il permettra d'améliorer la planification intégrée et l'accès au transport en commun et au transport actif, ainsi que de soutenir le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

Le FTCC soutient les investissements dans le transport en commun et le transport actif dans le cadre de trois volets : Ententes pour les régions métropolitaines, Financement de base et Financement ciblé.

