WINNIPEG, MB, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Ginette Lavack, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et députée de St. Boniface--St. Vital, et de Kimberley Adair-Gagnon, directrice de l'école secondaire Nelson McIntyre Collegiate.

Date : Mercredi 17 décembre 2025



Heure : 10 h (HNC)



Lieu : École secondaire Nelson McIntyre Collegiate, bibliothèque

188, chemin St. Mary's

Winnipeg (Manitoba) R2H 1H9





SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154; Emmalee Blackadar, Gestionnaire des communications, Division scolaire Louis Riel, Téléphone: 204-257-7827 x88415, [email protected]