FARNHAM, QC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Louis Villeneuve, député de Brome--Missisquoi, et Ugo Tanguay, président du conseil d'administration du Centre d'action bénévole de Farnham.

Date : Le mercredi 17 décembre 2025



Heure : 9 h 00 HNE



Lieu : Centre d'action bénévole de Farnham

135 rue St-André Sud (entre l'école St-Jacques et l'école Jean-Jacques-Bertrand)

Farnham (Québec) J2N 2B8

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Jennyfer Jacques, Directrice générale, Centre d'action bénévole de Farnham, 450-293-3265 Poste 200, [email protected]