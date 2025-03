SCARBOROUGH, ON, le 4 mars 2025 /CNW/ - Le ministre Nathaniel Erskine-Smith a annoncé un investissement du gouvernement fédéral de plus de 7,2 millions de dollars pour la conception et la construction d'un centre de formation professionnelle (CFP).

Axé sur la reconversion et le perfectionnement professionnels des métiers à forte demande, le CFP formera des personnes à des métiers spécialisés et à des métiers du transport routier, en partenariat avec des employeurs. Le financement, fourni par l'entremise du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs, réunira des employeurs, des organismes de services sociaux, des établissements d'enseignement et des prestataires de formation dans le cadre de programmes de formation et de développement des compétences favorisant l'employabilité. Conçue pour être inclusive, accessible et carboneutre, cette nouvelle installation comprendra un atelier industriel, des espaces polyvalents et des salles de classe. Une fois achevé, le CFP augmentera sa capacité d'accueil pour offrir un espace consacré à la formation industrielle et accroître le nombre d'espaces polyvalents accessibles.

Grâce à ce projet, le Toronto Business Development Centre répondra à la nécessité d'offrir plus de formations professionnelles à Scarborough.

« Il est essentiel de donner aux personnes les compétences dont elles ont besoin pour trouver un bon emploi là où elles vivent afin de bâtir des communautés fortes, prospères et abordables. L'investissement dans une installation comme le futur centre de formation professionnelle contribuera à établir des partenariats solides et favorisera une croissance économique inclusive pour les résidents. »

L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« C'est un projet qui est prioritaire pour notre caucus de Scarborough et nous sommes ravis de cet important soutien du gouvernement fédéral. Une fois construit, ce centre fera une différence réelle pour les jeunes de Scarborough, en permettant de faire en sorte qu'ils aient les compétences pour réussir. »

Salma Zahid, députée de Scarborough-Centre

« L'investissement d'aujourd'hui dans le centre de formation professionnelle (CFP) transformera les communautés de Scarborough. S'inscrivant dans la continuité de l'engagement de longue date du Toronto Business Development Centre envers la formation professionnelle, ce nouveau Centre nous permettra d'étendre notre empreinte et formera les résidents locaux pour qu'ils puissent combler les emplois en demande et réussir dans le marché local et canadien de l'emploi en pleine évolution. La formation des membres de la communauté donne aux individus les moyens pour réussir et renforce notre économie locale. »

Vikram Khurana, président du Toronto Business Development Centre

« Nous devons soutenir les travailleurs et les entreprises de Toronto en cette période de turbulences. Le Toronto Business Development Centre aide les entrepreneurs canadiens à développer leurs idées, attire des investisseurs mondiaux dans nos quartiers et forme à nouveau les travailleurs, ce qui contribue à la croissance de notre économie. »

Olivia Chow, mairesse de Toronto

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 7,253140 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

- programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Le financement fédéral est subordonné à la signature de l'accord de contribution.

