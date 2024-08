DARTMOUTH, NS, le 1er août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé plus de 30 millions de dollars sous forme de contributions et de prêts à faible coût afin de soutenir la construction et la réparation de 1 812 logements abordables en Nouvelle-Écosse. Ce financement provient du Fonds pour le logement abordable (FLA).

L'annonce a été faite par l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Darren Fisher, député fédéral de Dartmouth-Cole Harbour.

L'annonce a été faite au 91, True North Crescent, à Dartmouth. L'ensemble résidentiel qui s'y trouve a bénéficié d'un financement de 8,2 millions de dollars pour la construction de 32 logements et sera exploité par l'Affordable Housing Association of Nova Scotia. Il comprendra des maisons en rangée d'une, de deux et de trois chambres réparties dans trois immeubles. Tous les immeubles sont à consommation énergétique nette zéro et écoénergétiques. De plus, ils sont bien situés, à proximité de lacs, de parcs, du transport en commun et de l'école primaire locale.

Une liste détaillée des ensembles résidentiels qui ont reçu du financement se trouve en annexe du présent communiqué.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi, et le Fonds pour le logement abordable est un des moyens que nous utilisons pour que cette vision devienne une réalité pour la population canadienne. Nous continuerons d'investir dans des ensembles de logements abordables comme ceux annoncés aujourd'hui et de travailler avec des partenaires de partout au pays pour mettre fin une fois pour toutes à la crise du logement. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous fournissons ce financement pour construire davantage de logements dans toute la Nouvelle‑Écosse, y compris ici même à Dartmouth-Cole Harbour. Si nous voulons que chaque famille puisse non seulement vivre mais s'épanouir dans nos collectivités, il lui faut un chez-soi sûr qu'elle a les moyens de payer. Cet investissement permettra aussi de réparer des logements abordables dans toute la province, afin qu'ils soient sûrs et disponibles pour les personnes qui les occupent aujourd'hui et pour celles qui y vivront demain. L'annonce d'aujourd'hui est une très bonne nouvelle, mais nous ne pouvons pas ralentir la cadence - nous devons continuer à travailler ensemble pour construire plus de logements et renforcer nos collectivités. » - Darren Fisher, député fédéral de Dartmouth-Cole Harbour

« Le gouvernement fédéral est déterminé à soutenir les personnes ayant des besoins de logement et à faciliter la vie de la population canadienne. Grâce au Fonds pour le logement abordable, notre gouvernement investit dans le logement abordable partout en Nouvelle-Écosse. L'annonce d'aujourd'hui est un autre exemple de la façon dont nous créons des solutions concrètes pour offrir à la population du pays les logements abordables qu'elle mérite. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - Jaime Battiste, député fédéral de Sydney‒Victoria

Faits en bref :

Le financement fédéral annoncé aujourd'hui contribue à la création de 44 logements et à la réparation de 1 768 logements.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

Dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2023, le gouvernement fédéral a annoncé l'octroi d'un milliard de dollars supplémentaires au FLA, ce qui porte le financement total à plus de 14 milliards de dollars. Afin de soutenir davantage les fournisseurs de logements sans but lucratif, coopératifs et publics, et de répondre aux besoins des personnes les plus touchées par la crise du logement, le budget 2024 s'est engagé à verser un milliard de dollars supplémentaires au fonds.

Ce programme fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

En mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 50,97 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 146 000 logements et la réparation de plus de 286 000 logements

Afin d'appuyer le gouvernement du Canada dans son objectif d'accroître l'offre de logements et de répondre à la nécessité d'augmenter le nombre de logements abordables et de logements locatifs, la SCHL crée le cadre des grands constructeurs.

dans son objectif d'accroître l'offre de logements et de répondre à la nécessité d'augmenter le nombre de logements abordables et de logements locatifs, la SCHL crée le cadre des grands constructeurs. Le cadre des grands constructeurs aidera à accélérer le traitement des demandes au titre du Fonds pour le logement abordable et du Programme de prêts pour la construction d'appartements. Le statut de grand constructeur est accordé aux fournisseurs de logements existants qui ont fait leurs preuves dans la réalisation d'ensembles de logements collectifs. Différents critères s'appliquent aux gouvernements et aux organismes sans but lucratif et à but lucratif afin de déterminer leur admissibilité au statut de grand constructeur.

Les grands constructeurs pourraient tirer des avantages de ce statut, par exemple : un traitement prioritaire, un processus simplifié aux étapes de la réception de la demande, de la souscription et de l'approbation, ainsi que des assouplissements relatifs à la souscription et au versement des avances. Ils pourraient aussi profiter de la possibilité d'engagements de financement pour les prochaines années, ce qui leur permettra de prévoir le financement et de mieux planifier les projets à venir.

Renseignements supplémentaires :

Annexe : Ensembles résidentiels recevant du financement du Fonds pour le logement abordable

Nom de l'ensemble résidentiel Région/ville Financement Logements Ensemble de logements

abordables à Bedford Bedford 1 328 648 12 Housing Trust of Nova Scotia,

Renouvellement Halifax 2 950 000 295 Ministère des Affaires municipales

et du Logement public de la

Nouvelle-Écosse, réparations Halifax 9 000 000 900 True North Phase 2 Halifax 8 284 978 32 Paqtnkek Mi'maw Nation,

réparations Antigonish 30 000 2 Nation des Mi'kmaw de Paqtnkek,

réparations - phase 2 Antigonish 150 000 10 Première Nation de Bear River,

réparations Bear River 45 000 3 Réparations et rénovations -

Bear River Bear River 286 000 22 Première Nation de Potlotek,

réparations Chapel Island 5 180 000 12 Eskasoni, réparations Eskasoni 3 450 000 30 Première Nation de Glooscap,

réparations Glooscap 35 60 000 4 Première Nation de Glooscap,

réparations - phase 2 Glooscap 35 150 000 10 Première Nation Sipekne'katik,

réparations Indian Brook 14 45 000 3 Première Nation de la vallée de

l'Annapolis, réparations Kentville 885 000 59 Membertoum, réparations Membertou 855 000 57 Membertou, réparations -

phase 2 Membertou 150 000 10 Première Nation de

Pictou Landing, réparations Pictou Landing 210 000 8 Première Nation de Pictou

Landing, réparations - phase 2 Trenton 45 000 3 Première Nation de Millbrook,

réparations Millbrook 4 200 000 280 Première Nation We'koqma'q,

réparations - phase 2 Whycocomagh 840 000 56 Première Nation We'koqma'q,

réparations Whycocomagh 60 000 4

Total 30 204 626 $ 1 812

