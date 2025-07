TORONTO, le 14 juill. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Michael Coteau, député de Scarborough-Woburn, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et au maire adjoint Paul Ainslie. Scarborough-Guildwood, pour une annonce en matière de logement.

Date: 15 juillet 2025 Heure: 10:00 HE Lieu: 25 promenade Borough,

Scarborough, Ontario,

M1P 4P5

