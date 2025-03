OTTAWA, ON, le 22 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités, a annoncé un investissement fédéral de plus de 153,8 millions de dollars dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs pour soutenir 70 projets dans plusieurs régions du Canada. Cet investissement aidera à créer des espaces communautaires accessibles, résistants aux changements climatiques et efficaces sur le plan énergétique, qui contribueront à réduire les émissions de gaz à effet de serre et favoriseront la transition vers des normes de construction à zéro émission nette.

Pour les familles, ces initiatives signifient l'accès à des espaces publics plus sûrs, plus sains et plus accueillants, où les enfants peuvent jouer, apprendre et grandir. Des centres communautaires, des centres de loisirs et des espaces culturels deviendront plus dynamiques, ce qui favorisera les liens sociaux et le sentiment d'appartenance. En soutenant la création d'emplois locaux et la croissance économique, ces projets offriront de nouvelles occasions et renforceront les collectivités pour les générations à venir.

En investissant dans la durabilité et l'accessibilité, ces projets cadrent avec l'engagement pris par le Canada de bâtir un avenir plus équitable, un avenir où chaque personne, peu importe son âge, ses capacités ou ses antécédents, a la possibilité de réussir et où chaque collectivité peut atteindre son plein potentiel.

Citations

« Le Canada est déterminé à réduire les émissions, à améliorer l'efficacité énergétique et à construire des espaces résilients qui profitent à toute la population canadienne. »

L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme a été lancé en 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de rénovation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Dans le budget de 2024, on a annoncé un financement additionnel de 500 millions de dollars afin de soutenir un plus grand nombre de projets dans le cadre du programme BCVI jusqu'en 2029.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le financement du projet est conditionnel à la négociation et à la signature d'une entente de contribution par le gouvernement du Canada et le bénéficiaire.

et le bénéficiaire. Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

