FREDERICTON, NB, le 29 juill. 2025 /CNW/ - La Ville de Fredericton prend des mesures pour protéger ses infrastructures contre les effets de plus en plus marqués des changements climatiques, grâce à un investissement de plus de 7,9 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Le financement annoncé aujourd'hui par David Myles, député de Fredericton--Oromocto, et Kate Rogers, mairesse de la Ville de Fredericton, permettra de soutenir une série de projets qui rendront les infrastructures de base de la Ville plus résilientes aux catastrophes naturelles intensifiées par les changements climatiques.

La Ville de Fredericton entreprendra plusieurs projets visant à protéger ses infrastructures essentielles, notamment l'amélioration des ponceaux et des systèmes souterrains d'alimentation en eau, la restauration du littoral et l'enfouissement des lignes électriques, afin de réduire les dommages que peuvent entraîner les pannes de courant lors de phénomènes météorologiques extrêmes.

Ces projets contribueront à faire en sorte que Fredericton soit une ville plus sûre et plus résiliente pour tous les résidents en protégeant leurs domiciles, les entreprises et les services essentiels.

« Le gouvernement fédéral est fier de collaborer avec la Ville de Fredericton pour renforcer les infrastructures de base et mieux protéger contre les phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes les lieux et les services qui comptent le plus pour les Canadiens. En investissant dans ces mesures essentielles, le gouvernement du Canada contribue à bâtir une Ville de Fredericton plus sûre et plus résiliente, en mesure de prospérer tant aujourd'hui que demain. »

David Myles, député de Fredericton--Oromocto

« La Ville de Fredericton est heureuse de collaborer avec le gouvernement fédéral, alors que nous travaillons à rendre notre ville plus résiliente aux phénomènes météorologiques extrêmes. Ce financement soutiendra nos efforts ambitieux e t continus pour améliorer les infrastructures essentielles afin d'atténuer les répercussions des changements climatiques et de veiller à ce que nos collectivités demeurent viables et dynamiques. »

Kate Rogers, mairesse de la Ville de Fredericton

Le gouvernement fédéral investit 7 984 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC), tandis que la contribution de la Ville de Fredericton s'élève à 12 010 000 $.

s'élève à 12 010 000 $. Le 24 novembre 2022, le gouvernement fédéral a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

: , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation et du Plan d'action sur l'adaptation du gouvernement du Canada , le gouvernement fédéral a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI).

, le gouvernement fédéral a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI). La Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures soutiendra le développement d'outils, de ressources et de services intégrés liés au climat pour les collectivités grâce : au Centre de soutien climatique, qui propose une aide directe pour répondre aux questions relatives aux infrastructures et au climat; à la Liste d'experts en matière de climat et d'infrastructures, qui permet d'avoir accès à des conseils d'experts pour renforcer les considérations liées au climat dans les projets d'infrastructures publiques et de logement; aux outils et ressources sur le climat largement disponibles et accessibles sur la plateforme Perspectives Climatiques.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

