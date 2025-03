SAINT JOHN, NB, le 6 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement fédéral soutient la Saint John Transit Commission et le projet de paysages urbains arborés de la Ville de Saint John dans le cadre d'un investissement conjoint de plus de 7 millions de dollars.

Cet investissement a été annoncé par le député Wayne Long et la mairesse Donna Reardon.

Dans le cadre du volet Financement de base du nouveau Fonds pour le transport en commun, la Saint John Transit Commission recevra une allocation annuelle de plus de 6,3 millions de dollars sur 10 ans. Ce financement permettra d'améliorer, de remplacer ou de moderniser les infrastructures de transport en commun de Saint John et de les maintenir en bon état.

Dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles, la Ville de Saint John recevra plus de 770 000 $ pour planter plus de 1 100 arbres dans toute la municipalité. Ce projet permettra de renforcer les infrastructures naturelles de la ville contre les effets des changements climatiques et d'offrir un meilleur accès aux milieux naturels.

En travaillant ensemble pour investir dans le transport en commun et soutenir les projets d'infrastructures naturelles à Saint John, nous contribuons à faire en sorte que cette communauté continue d'avoir la capacité de répondre aux demandes d'une population croissante et prospère.

Citations

« Tandis que la ville de Saint John continue de croître, il est important que nous investissions dans des infrastructures qui non seulement facilitent les déplacements, mais font également de nos quartiers des lieux de vie agréables. Notre gouvernement est fier de soutenir Saint John Transit et le projet de paysages urbains arborés de Saint John, qui permettra d'améliorer la qualité de vie de ceux qui vivent et travaillent dans notre ville, ainsi que de tous les visiteurs. »

Wayne Long, député de Saint John-Rothesay

« Ce financement constitue une étape cruciale de l'amélioration des infrastructures de notre ville. Il nous permettra de veiller à ce que notre réseau de transport en commun et nos espaces verts puissent répondre aux besoins d'une communauté en pleine croissance. En améliorant le transport en commun et en plantant plus de 1 100 arbres, nous faisons en sorte que la ville de Saint John soit plus durable et mieux reliée. Cet investissement témoigne de notre partenariat continu avec le gouvernement fédéral pour bâtir une ville plus forte et plus dynamique pour tous les résidents. »

Donna Reardon, mairesse de la ville de Saint John

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investira plus de 6,3 millions de dollars sur dix ans, soit de 2026 à 2036, dans le cadre du Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC), et 774 180 $ dans le projet de paysages urbains arborés dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN). La Ville de Saint John investit également 193 545 $ dans le projet de paysages urbains arborés.

(FTCC), et 774 180 $ dans le projet de paysages urbains arborés dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN). La investit également 193 545 $ dans le projet de paysages urbains arborés. Le Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) est le plus important investissement dans le transport en commun de l'histoire du Canada . Il a été conçu pour répondre aux besoins uniques des collectivités de toutes tailles : des grandes régions métropolitaines aux petites et moyennes collectivités, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones.

(FTCC) est le plus important investissement dans le transport en commun de l'histoire du . Il a été conçu pour répondre aux besoins uniques des collectivités de toutes tailles : des grandes régions métropolitaines aux petites et moyennes collectivités, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones. Le Fonds pour les infrastructures naturelles soutient des projets utilisant des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et l'habitat faunique, ainsi que favoriser l'accès des Canadiens à la nature.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Le financement fédéral est conditionnel à la présentation d'un plan d'immobilisations, ainsi qu'à la signature d'une entente de financement par le bénéficiaire et le Canada .

. Le financement fédéral au titre du FIN est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

