EAST GWILLIMBURY, ON, le 9 juill. 2025 /CNW/ - East Gwillimbury va étendre son réseau de transport actif grâce à un investissement conjoint de 7,6 millions de dollars du gouvernement fédéral et de la région de York.

Le projet consiste à aménager un nouveau sentier polyvalent de 1,5 kilomètre le long de la rue Yonge, dans le centre-ville. Les travaux comprendront l'installation de panneaux de signalisation et l'embellissement du paysage urbain avec des végétaux, des bancs et des murets sur lesquels on pourra s'asseoir. En créant un lien accessible entre le sentier Nokiidaa et le pont piétonnier du chemin Doane, ce projet permettra d'améliorer le paysage urbain au cœur de Holland Landing, tout en développant le réseau de sentiers de lac à lac de la région de York.

La marche, le vélo et les autres moyens de transport roulant et de transport actif sont des moyens sains, pratiques, abordables et durables pour les résidents de se déplacer. Une fois terminé, ce projet contribuera à rendre les déplacements à East Gwillimbury plus faciles et plus agréables. Il encouragera davantage de personnes à laisser leur voiture pour emprunter les sentiers, ce qui réduira la congestion routière et les émissions de gaz à effet de serre.

« Les investissements dans les infrastructures qui permettent aux Canadiens de maintenir leurs liens et de rester actifs sont essentiels au dynamisme et à la sécurité des collectivités. Ce nouveau sentier constituera un trajet de plus de 2 000 pas et, avec les travaux prévus pour cet été, les résidents pourront faire de nombreuses promenades agréables à East Gwillimbury. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Cet investissement dans le transport actif est un investissement dans la santé, la durabilité et les liens de notre collectivité. Nous sommes fiers de collaborer avec le gouvernement fédéral dans le cadre de ce projet transformateur, qui permettra de renforcer les liens au sein de notre collectivité, d'encourager les modes de vie actifs et de rehausser la beauté et le dynamisme de notre municipalité. Grâce à l'aide financière accordée au transport actif dans le cadre du projet de revitalisation de la rue Yonge, nous bâtissons, avec nos partenaires fédéraux, une municipalité d'East Gwillimbury plus accessible et plus agréable. »

Virginia Hackson, mairesse de la Municipalité d'East Gwillimbury

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 3 780 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA) et la Municipalité d'East Gwillimbury, en partenariat avec la région de York, fournit 3 820 000 $.

En plus de l'investissement annoncé aujourd'hui, East Gwillimbury bénéficiera également d'un investissement dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Cet investissement soutient un projet d'amélioration de conduites d'eau principales à plusieurs endroits à East Gwillimbury, notamment sur le site du projet réalisé dans le cadre du FTA.

. Cet investissement soutient un projet d'amélioration de conduites d'eau principales à plusieurs endroits à East Gwillimbury, notamment sur le site du projet réalisé dans le cadre du FTA. Le transport actif désigne le déplacement des personnes ou des marchandises grâce à l'activité humaine. Le transport actif comprend notamment la marche, le cyclisme et l'utilisation d'aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine comme les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Le Fonds pour le transport actif a été lancé en 2021 en soutien à la Stratégie nationale de transport actif du Canada . Il prévoit 400 millions de dollars pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

. Il prévoit 400 millions de dollars pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables. Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Le FTCC soutient les investissements dans le transport en commun et le transport actif dans le cadre de trois volets : Ententes pour les régions métropolitaines, Financement de base et Financement ciblé. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada .

. Le gouvernement fédéral a également lancé un Carrefour en ligne du transport actif. Cette page Web contient des ressources liées au transport actif, comme des données et des recherches, des politiques, des exemples de projets réussis au Canada et des renseignements sur les investissements du gouvernement fédéral dans le transport actif.

