LONGUEUIL, QC, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Beaucoup trop de Canadiens ont du mal à trouver un logement qu'ils peuvent s'offrir. Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates pour réduire les coûts, alléger les formalités administratives et construire des logements plus rapidement.

Au cœur de ce plan se trouve la construction : celle de grandes infrastructures, celle de logements supplémentaires et celle de communautés fortes. À cette fin, le gouvernement du Canada a lancé Maisons Canada, le guichet unique du gouvernement fédéral pour le logement abordable, qui permettra d'accroître l'offre de logements. L'agence va également transformer la collaboration entre les secteurs public et privé et utiliser des méthodes de construction modernes afin de catalyser l'émergence d'une nouvelle industrie canadienne du logement. Cette nouvelle agence fédérale permettra de construire des logements abordables à grande échelle, notamment des logements de transition et des logements avec services de soutien, des logements très abordables et communautaires, ainsi que des logements abordables pour la classe moyenne canadienne. Maisons Canada prend des mesures audacieuses pour répondre aux défis auxquels les Canadiens sont confrontés.

Aujourd'hui, l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, a annoncé que Maisons Canada accepte maintenant les demandes de qualification (DDQ) pour le réaménagement de la propriété du secteur Pointe-de-Longueuil (aussi connu sous le nom de Longue-Rive), un site de premier choix priorisé dans le cadre de l'une des premières initiatives de Maisons Canada, utilisant des méthodes de construction modernes en vue d'offrir rapidement des logements abordables à Longueuil.

Situé sur les rives du fleuve Saint-Laurent dans le secteur Longue-Rive de la Ville de Longueuil, Pointe-de-Longueuil est un projet de réaménagement en plusieurs phases qui transformera la zone en un quartier emblématique à échelle humaine. L'aide de Maisons Canada permettra de créer 1 055 logements sur le site, dont 40% de logements hors-marché. À terme, l'ensemble du site offrira un total de 5 000 logements, ce qui établira une nouvelle référence en termes d'ampleur de projet et d'innovation dans l'industrie de la construction résidentielle.

Maisons Canada transformera la collaboration entre les secteurs public et privé et mettra en œuvre des méthodes de construction modernes, en catalysant l'émergence d'une industrie canadienne du logement plus productive. Elle tirera parti de terres publiques, offrira des mesures financières incitatives souples, attirera des capitaux privés, facilitera la réalisation de grands projets et soutiendra les fabricants modernes pour la construction des logements dont les Canadiens ont besoin.

Le mois dernier, Maisons Canada a publié son Cadre de politique d'investissement, et a lancé le portail, ce qui marque une étape importante pour la construction de davantage de logements à des prix abordables pour les Canadiens.

Notre engagement à construire des logements sûrs, stables et abordables se poursuit avec le lancement du portail, qui offrira un moyen simplifié de soumettre des propositions pour des projets prêts à démarrer qui augmentent l'offre de logements abordables, hors-marché et communautaires.

Citations

« Maisons Canada, c'est l'initiative de construction de logements la plus rapide que le Canada n'ait jamais connue. Grâce à la collaboration stratégique entre le public et le privé mise de l'avant dans notre budget 2025, notre gouvernement stimule l'innovation dans le secteur de la construction et avance à un rythme qui reflète l'urgence ressentie par les Canadiens. Pointe-de-Longueuil, avec nos 1 055 logements prévus, illustrera concrètement comment Maisons Canada accélère la construction de logements abordables et durables pour les Québécois et les Canadiens. »

--L'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Maisons Canada marque un tournant dans la manière dont nous fournissons des logements abordables au Canada. En combinant des investissements audacieux, des méthodes de construction novatrices et des partenariats stratégiques, nous ne faisons pas que bâtir des maisons, nous bâtissons des communautés. Pointe-de-Longueuil est un bon exemple de cela. Tous les Canadiens, peu importe où ils vivent, méritent d'avoir un logement accessible, durable et construit pour l'avenir. »

--L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Le projet Pointe-de-Longueuil est un exemple concret de ce que peut accomplir Maisons Canada et permettra d'aider à mieux répondre aux besoins en matière de logements abordables à Longueuil. Le leadership dont nous faisons preuve aujourd'hui nous aide tous à bâtir un avenir meilleur pour nos collectivités, au Québec comme partout à travers le pays. »

--Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Je me réjouis aujourd'hui de cette annonce importante pour Longueuil qui permettra d'offrir aux résidents plus d'options abordables, sures et stables pour se loger et élever leur famille. Des projets comme celui que nous soulignons aujourd'hui illustrent tout le potentiel de Maisons Canada et nous aident à mieux répondre aux besoins en matière de logement. »

--Sherry Romanado, secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale et députée de Longueuil--Charles-LeMoyne

« L'annonce d'aujourd'hui marque officiellement la première phase du projet Longue-Rive. Dès cette étape, 40 % des 1 055 unités prévues seront à but non lucratif et répondront à la définition de logements abordables de Maisons Canada. C'est un jalon déterminant, en parfaite cohérence avec la vision que nous portons pour ce secteur et l'ensemble de notre ville à travers notre Stratégie d'habitation. Cette réalisation est le fruit d'une collaboration fructueuse et je tiens en ce sens à saluer le travail remarquable des équipes de la Ville et de nos partenaires, comme la Société immobilière du Canada (SIC) et maintenant Maisons Canada, grâce à qui ces nouveaux logements pourront voir le jour dans un avenir rapproché. Dans un contexte de crise en habitation, le projet Longue-Rive fera sa part pour assurer une réponse concrète et essentielle aux besoins impérieux en matière de logement. »

-- Catherine Fournier, mairesse de Longueuil.

« Pointe-de-Longueuil est un pas en avant audacieux pour Maisons Canada. En priorisant cette parcelle pour l'approche construction directe, nous créons et fournissons plus rapidement des logements abordables, durables et inclusifs, qui répondent aux besoins des familles québécoises d'aujourd'hui et des prochaines générations. »

-- Ana Bailão, présidente-directrice générale de Maisons Canada

Faits en bref

Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale canadienne chargée d'accroître l'offre de logements abordables. En tirant parti des terrains publics, d'outils financiers souples et de méthodes de construction modernes, l'agence catalyse une industrie de la construction résidentielle novatrice et plus productive.

Maisons Canada a déjà lancé une demande de qualification (DDQ) pour l'aménagement du site Arbo Downsview, à Toronto, 1495 Rue Heron à Ottawa, Naawi-Oodena à Winnipeg, et le Village à Griesbach à Edmonton.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à une série de mesures proposées cette année pour rendre la vie des Canadiens plus abordable et contribuer à doubler le rythme de la construction résidentielle au cours de la prochaine décennie, entre autres l'annulation de la tarification du carbone pour les consommateurs, l'élimination de la TPS sur les logements neufs d'une valeur maximale de 1 million de dollars pour les acheteurs d'un premier logement et le lancement de Maisons Canada.

Lien connexe

Maisons Canada

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez-vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]; Laurence Gagnon, Directrice des communications et des enjeux, Cabinet du lieutenant du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]