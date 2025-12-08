TORONTO, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure, a rencontré ses homologues provinciaux et territoriaux à Toronto, en Ontario, afin de discuter des initiatives clés et des possibilités visant à bâtir une économie canadienne plus forte.

Coprésidée par l'honorable Todd McCarthy, ministre de l'Infrastructure par intérim de l'Ontario, la réunion a souligné l'importance des partenariats solides et la manière dont la collaboration contribue à accélérer les projets d'infrastructure.

Le gouvernement du Canada a également présenté une mise à jour sur les priorités en matière d'infrastructure, notamment la Fonds pour bâtir des collectivités fortes, un investissement de 51 milliards de dollars sur 10 ans dans l'ensemble du Canada. Les ministres ont souligné que la rapidité est essentielle et se sont engagés à aller de l'avant avec détermination afin de répondre aux besoins du Canada en matière d'infrastructure.

Compte tenu de l'évolution du contexte mondial et du fait que les États-Unis transforment fondamentalement toutes leurs relations commerciales, ce qui cause d'importantes perturbations pour les Canadiens, le ministre a discuté des stratégies « Achetez canadien », qui visent à tirer parti des investissements et du pouvoir d'achat du gouvernement pour soutenir les secteurs et les travailleurs touchés, ainsi que promouvoir l'emploi et la croissance dans les collectivités de l'ensemble du Canada. L'an dernier a permis de mettre en lumière les possibilités de renforcer l'indépendance économique du Canada. Le budget de 2025 aborde ce défi de front. Ensemble, nous pouvons maîtriser et bâtir l'avenir que nous voulons nous offrir. Nous pouvons bâtir un Canada fort.

« Nous travaillons de concert avec les provinces et les territoires pour bâtir des infrastructures qui améliorent la vie des Canadiens et renforcent notre économie. Grâce à des investissements générationnels dans les infrastructures - comme le Fonds pour bâtir des collectivités fortes - nous nous engageons à bâtir de manière audacieuse, à bâtir solidement et à bâtir ensemble. »

-- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

La dernière réunion des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux de l'Infrastructure a eu lieu à Whistler, en Colombie-Britannique, le 23 juin 2023.

Le gouvernement fédéral effectue des investissements générationnels dans les infrastructures grâce au lancement du nouveau Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

Annoncé dans le budget de 2025, le Fonds pour bâtir des collectivités fortes fournira 51 milliards de dollars sur 10 ans, à compter de 2026-2027, suivi de 3 milliards de dollars par an par la suite, afin de soutenir un large éventail de projets d'infrastructure et d'aider les collectivités locales à bâtir un Canada fort.

Des exemples de projets inclus dans le budget de 2025 qui contribueront à bâtir des collectivités fortes grâce à l'amélioration des infrastructures locales se trouvent ici.

