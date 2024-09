FORT SMITH, NT, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Le projet de construction de nouvelles résidences dans la réserve de la Première Nation de Salt River, à Fort Smith, est sur le point de se concrétiser grâce à l'octroi d'un financement fédéral de 205 000 $ annoncé aujourd'hui par le député McLeod. Ce financement a servi à acheter de l'équipement qui aidera à construire les nouvelles habitations sur la réserve.

Répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables au Canada est l'un des objectifs de Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance. Le financement annoncé aujourd'hui pour la Première Nation de Salt River servira à lutter contre l'itinérance sur le territoire en permettant de construire des logements réservés aux personnes et aux familles qui sont en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.

« Le gouvernement fédéral s'est engagé à collaborer avec les collectivités et les partenaires autochtones pour accroître l'offre de logements sûrs et inclusifs. En investissant dans le logement et les services de soutien appropriés, nous pouvons bâtir des collectivités plus fortes, plus saines et plus résilientes pour les générations à venir. »

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Développer notre nouvelle réserve pour répondre aux besoins urgents en matière de logement de notre population est une priorité absolue pour la PNSR. La cheffe et le conseil sont reconnaissants du soutien fourni par le Canada, qui nous permet de bâtir un avenir meilleur pour notre nation. »

Elizabeth Westwell, cheffe de la direction de la Première Nation de Salt River

Vers un chez-soi est un programme communautaire visant à prévenir et à réduire l'itinérance au Canada . Ce programme fournit du financement et du soutien aux collectivités urbaines, autochtones, territoriales, rurales et éloignées pour les aider à répondre à leurs besoins locaux en matière d'itinérance.

. Ce programme fournit du financement et du soutien aux collectivités urbaines, autochtones, territoriales, rurales et éloignées pour les aider à répondre à leurs besoins locaux en matière d'itinérance. Dans le cadre de ce programme, les fonds sont alloués à 64 collectivités désignées (centres urbains), à trois capitales territoriales, à 30 collectivités autochtones ainsi qu'à des collectivités rurales et éloignées de l'ensemble du Canada . Le programme met également des fonds à la disposition des partenaires autochtones pour soutenir les approches fondées sur les distinctions en matière de services aux personnes en situation d'itinérance.

. Le programme met également des fonds à la disposition des partenaires autochtones pour soutenir les approches fondées sur les distinctions en matière de services aux personnes en situation d'itinérance. Dans le cadre de Vers un chez-soi, le gouvernement fédéral investira 4 milliards de dollars sur 9 ans pour lutter contre l'itinérance. Dans le budget de 2024, on a annoncé 1 milliard de dollars supplémentaires sur quatre ans, de 2024-2025 à 2027-2028, pour stabiliser le financement de Vers un chez-soi. Ce montant comprend 50 millions de dollars pour accélérer la réduction du nombre de personnes en situation d'itinérance dans les collectivités.

Dans le budget de 2024, on a également annoncé 250 millions de dollars sur deux ans, à partir de 2024-2025, pour régler le problème urgent des campements et de l'itinérance sans refuge. Cette initiative nécessitera une collaboration avec les provinces et les territoires pour que soient versées des contributions équivalentes aux investissements fédéraux.

