CAP-AUX-OS, QC, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Cap-Aux-Os s'apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire avec le projet ambitieux de transformer l'ancienne église du village en un centre artistique moderne, dynamique et inclusif grâce à un investissement de plus de $1,6 millions du gouvernement fédéral.

Cette annonce a été faite par L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et Daniel Bernier, président du Comité Centre Artistique de Cap-aux-Os.

Ce lieu emblématique, autrefois le cœur de la communauté, retrouvera sa vocation de rassemblement grâce à une rénovation complète qui marie respect du patrimoine et innovation. Les travaux prévus incluent le remplacement de portes et fenêtres, une isolation améliorée, un revêtement intérieur repensé et de nouveaux escaliers. En parallèle, une attention particulière sera portée à l'accessibilité universelle : des toilettes adaptées, une entrée sans obstacle et des escaliers extérieurs modernisés seront intégrés pour assurer que cet espace soit véritablement ouvert à tous. L'installation d'un puits artésien, d'une fosse septique et le remplacement du chauffage au mazout par une option plus écologique marquent également l'engagement du projet envers la durabilité et les normes environnementales.

Le futur Centre Artistique de Cap-Aux-Os - Maison de la Culture offrira une diversité d'espaces et de services : un pôle créatif, des ateliers de création, un café-bistro convivial, la bibliothèque municipale, des salles d'exposition et de spectacle, ainsi que des formations offertes par des artistes à toute la communauté, à des groupes scolaires de tous les niveaux, les touristes, les croisiéristes, les jeunes artistes en quête d'inspiration et de perfectionnement et ce quel que soit leur âge et leur nationalité.

Avec ce projet, l'ancienne église deviendra bien plus qu'un simple bâtiment rénové : elle se transformera en un moteur de vitalité artistique et sociale, un lieu où tradition et modernité s'unissent pour bâtir l'avenir de Cap-Aux-Os.

« En soutenant des infrastructures écologiques, nous construisons un avenir durable pour nos communautés. Je suis fier d'annoncer le financement du gouvernement fédéral pour le projet du Centre Artistique de Cap-Aux-Os. Ce projet montre notre engagement envers l'environnement tout en offrant un espace inclusif où l'art et la culture pourront s'épanouir dans le respect de l'environnement.»

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et députée de Gaspésie--Les Îles-de-la-Madeleine

« Le Centre Artistique de Cap-aux-Os est un projet que nous appuyons depuis le début de sa conception par le comité de citoyens à l'origine du projet. À Gaspé, nous avons une réelle volonté d'occuper pleinement notre territoire et de préserver notre patrimoine tout en le faisant évoluer vers l'avenir. Grâce au travail acharné du Comité du Centre Artistique de Cap-aux-Os, l'ancienne église du village deviendra un lieu vivant, accessible et rassembleur pour toute la communauté. Cette initiative illustre parfaitement l'esprit de nos villages : un attachement profond à nos racines et à notre communauté. La Ville de Gaspé est fière de soutenir ce projet porteur qui renforcera la vitalité culturelle et artistique de notre magnifique ville. »

Daniel Côté, maire de Gaspé

« Au nom du Comité Centre Artistique de Cap-aux-Os, je remercie Mme la Ministre et députée de la Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, l'honorable Diane Lebouthillier représentante du gouvernement fédéral, pour l'annonce de cet important investissement de 1 647 682$ qui représente une part très significative du budget total de 4,1 millions de dollars nécessaires à la mise en œuvre du projet. Pour la communauté de Cap-aux-Os c'est l'animation du cœur du village qui renaîtra et pour les citoyennes et citoyens de l'ensemble du territoire de la ville de Gaspé, c'est l'ouverture de la première Maison de la Culture tant attendue. Merci aux autres bailleurs de fonds que sont : Le Conseil Patrimoine et Religieux du Québec (CPRQ), MRC Côte de Gaspé, la Ville de Gaspé, notre conseillère Charlie-Maude Bossé-Giroux et le Fonds du Grand Mouvement de Desjardins. »

Daniel Bernier, président du conseil d'administration, Comité Centre Artistique de Cap-aux-Os

Le gouvernement fédéral investit 1 647 682 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 42,60 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 22 tonnes.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

