Le gouvernement fédéral investit dans la restauration du ruisseau Albemarle à South Bruce Peninsula

OTTAWA, ON, le 23 juin 2026 /CNW/ - Des cours d'eau et des habitats naturels locaux seront mieux protégés et restaurés grâce à un investissement de plus de 45 840 $ du gouvernement du Canada dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN).

Cet investissement soutient des initiatives de protection de l'environnement et de restauration des écosystèmes qui aident à préserver les cours d'eau et les habitats naturels essentiels pour les générations futures. Grâce à ce financement, la Bruce Peninsula Biosphere Association restaurera et protégera le bassin versant du ruisseau Albemarle en restaurant les berges, en installant des clôtures empêchant le passage du bétail et en mettant en œuvre des initiatives de sensibilisation communautaire.

Le projet permettra d'améliorer la qualité de l'eau, les habitats et la biodiversité, ainsi que de contribuer à la préservation à long terme des cours d'eau, des milieux humides et des plages en aval.

Citations

« Nous sommes fiers de soutenir des initiatives qui protègent les habitats naturels et renforcent la durabilité environnementale de nos collectivités. L'installation de clôtures le long du ruisseau permettra de réduire les répercussions sur les zones riveraines sensibles et contribuera à la restauration des écosystèmes locaux. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Ce projet marque l'aboutissement de nombreuses années d'efforts pour restaurer la qualité de l'eau du ruisseau Albemarle. Grâce à la formidable collaboration des agriculteurs propriétaires des terres bordant le ruisseau, nous avons pu restaurer la qualité de l'eau depuis la source jusqu'à l'embouchure du cours d'eau. Nous allons créer une source d'eau alternative pour le bétail, puis bloquer l'accès au ruisseau par une clôture. »

C. Elizabeth Thorn, ancienne présidente, chargée de projet, Bruce Peninsula Biosphere Association

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 45,840 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN).

Le FIN soutient des projets utilisant des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et l'habitat faunique, ainsi que favoriser l'accès des Canadiens à la nature. À ce jour plus de 78,1 millions de dollars ont été annoncés pour 25 projets d'infrastructure dans le cadre du FIN.

Parmi les exemples d'infrastructures naturelles figurent les forêts urbaines, les arbres de rue, les zones humides, les digues vivantes, les digues biologiques et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides incorporent à la fois des éléments d'infrastructures artificielles et naturelles. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, citons les toits et les murs verts, ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Au moins 10 % de l'enveloppe globale du programme a été allouée à des projets dirigés par des Autochtones.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises d'ici.

Les actions fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les communautés à croître dans tout le pays.

Liens connexes

Fonds pour les infrastructures naturelles

https://logement-infrastructure.canada.ca/nif-fin/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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