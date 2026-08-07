Avis aux médias : Annonce majeure en matière d'infrastructure à Inkerman

INKERMAN, NB, le 7 août 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Serge Cormier, député d'Acadie-Bathurst, et Georges R. Savoie, président de la Commission de services régionaux Péninsule acadienne et maire de Neguac.

Date : Le mercredi 12 août 2026



Heure : 11 h HAA



Lieu : Centre Communautaire d'Inkerman

122, rue de l'Église

Inkerman, NB, E8P 1E7

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Julie Robichaud, Directrice des services administratifs, Commission de services régionaux Péninsule acadienne, 506-727-7979, [email protected]