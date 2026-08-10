Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à New Waterford

NEW WATERFORD, NS, Aug. 10, 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Mike Kelloway, secrétaire parlementaire du ministre des Transports et député de Sydney-Glace Bay, de l'honorable John White, ministre du Logement de la Nouvelle-Écosse et député provincial Glace Bay-Dominion, et de Cecil Clarke, maire de la Municipalité régionale du Cap-Breton.

Date : Le lundi 10 août 2026



Heure : 10 h (HAA)



Lieu : Parc commémoratif Rose Schwartz

3451, avenue Plummer

New Waterford, Nouvelle-Écosse B1H 1Z1

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources - Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Megan Couture, Link Nova Scotia, 902-237-1657, [email protected]; Jenna MacQueen, Conseillère en communications, Municipalité régionale du Cap-Breton, 902-574-6639, [email protected]