Les gouvernements fédéral et provincial investissent dans le transport en commun au Cap-Breton

NEW WATERFORD, NS, le 10 août 2026 /CNW/ -- Les résidents de la Municipalité régionale du Cap-Breton bénéficieront de meilleurs services de transport en commun grâce à un investissement de plus de 2,6 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial.

Cette annonce a été faite par le secrétaire parlementaire Mike Kelloway, le ministre John White et le maire Cecil Clarke.

Le financement servira à acheter six minibus accessibles. De plus, la collectivité aménagera cinq passages pour piétons, installera cinq abribus et construira 1,75 km de nouveaux trottoirs. Cet investissement permettra de relier les arrêts de transport en commun nouveaux et existants au réseau de transport actif local, créant ainsi des itinéraires plus sûrs et plus pratiques pour les usagers souhaitant accéder au transport en commun.

Le transport en commun fait partie intégrante du bien-être d'une collectivité, car il permet à la population d'accéder aux services essentiels dont elle dépend au quotidien. Les investissements dans le transport en commun contribuent également à créer des collectivités agréables et accessibles en réduisant les temps de déplacement, la congestion routière et les émissions de gaz à effet de serre.

Citations

« Les investissements dans le transport en commun contribuent au bien-être social et économique de nos collectivités. Ces ajouts au réseau de transport en commun de la Municipalité régionale du Cap-Breton permettront aux résidents de se déplacer plus facilement, améliorant ainsi la qualité de vie de ceux qui dépendent de ce service essentiel. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire du ministre des Transports et député de Sydney-Glace Bay

« Le transport en commun et les services de transport communautaire jouent un rôle essentiel dans la vie des Néo-Écossais. Ces améliorations prévues permettront à davantage de résidents du Cap-Breton de bénéficier d'une option de transport sécuritaire et accessible, qui les aidera à préserver leur autonomie et à demeurer bien intégrés à la communauté où ils vivent. »

L'honorable John White, ministre du Logement de la Nouvelle-Écosse et député provincial de Glace Bay-Dominion, au nom du ministre des Travaux publics, Fred Tilley

« Un réseau de transport fiable constitue un pilier de la vie quotidienne. En permettant à la population de se rendre au travail, à l'école ou à des rendez-vous médicaux, ou tout simplement de rester en contact avec les autres, les services de transport en commun fiables renforcent notre collectivité. Grâce à cet investissement, l'ensemble de la population de la MRCB pourra compter sur des moyens de transport sécuritaires et accessibles pour se déplacer sur l'ensemble du territoire municipal. »

Cecil Clarke, maire de la Municipalité régionale du Cap-Breton

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 149 440 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCR). La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 537 360 $.

Le FSTCR soutient toute une gamme de modèles de transport en commun, notamment les transports à itinéraire fixe, les transports à itinéraire flexible, les transports à la demande, les navettes communautaires et la mobilité en tant que service. En plus de soutenir le matériel roulant, il finance également les infrastructures fixes qui améliorent l'accès aux transports en commun.

Le FSTCR comprend deux volets de financement : le volet « Projets de planification et de conception », qui soutient les activités de planification et de conception d'un système de transport en commun, et le volet « Projets d'immobilisations », qui soutient l'achat d'actifs de transport en commun tels que des véhicules et des infrastructures de soutien. Ces deux volets de financement sont actuellement fermés.

Un minimum de 10 % du financement du FSTCR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Le FSTCR complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises d'ici.

Les actions fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les communautés à croître dans tout le pays.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Liens connexes

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural

https://logement-infrastructure.canada.ca/rural-trans-rural/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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