Le gouvernement fédéral investit dans la restauration de parcs et de bassins versants à Mississauga

MISSISSAUGA, ON, le 17 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et la Ville de Mississauga s'associent pour investir plus de 680 000 $ dans la restauration de l'habitat forestier de la plaine inondable du parc Iggy Kaneff.

Ce projet permettra de restaurer environ 1,1 hectare de zones humides et d'habitat forestier fragmentés, ce qui favorisera la biodiversité, améliorera le fonctionnement des écosystèmes et renforcera la résilience face au changement climatique. Environ 1 000 arbres, 6 000 arbustes et 2 000 plantes couvre-sol et de zones humides seront plantés. Environ 1 400 mètres carrés de zones humides peu profondes seront aménagés pour capter et stocker l'eau sur le site, tout en offrant un habitat aux oiseaux et aux amphibiens. La lutte contre les espèces envahissantes contribuera également à limiter leur propagation.

La restauration du parc Iggy Kaneff s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Ville de Mississauga pour étendre et réaménager les espaces verts au profit de la communauté. Les zones humides naturelles et artificielles contribuent à atténuer les risques d'inondation en stockant les eaux de pluie et de la fonte des neiges. Une fois achevé, le projet contribuera à renforcer la résilience face aux inondations, à préserver l'environnement et à améliorer l'habitat de la faune.

Citations

« Mississauga est une région métropolitaine très densément urbanisée, ce qui signifie que nos espaces verts et nos parcs sont importants tant pour la beauté que pour la résilience de la collectivité. Des endroits comme le parc Iggy Kaneff offrent des oasis naturelles qui réduisent les risques d'inondation et permettent de pratiquer des activités de plein air. Alors que le gouvernement fédéral s'efforce de bâtir un Canada fort, nous continuerons d'investir dans des projets tels que la restauration des zones humides, qui favorisent la construction de nouveaux logements et améliorent la qualité de vie des Canadiens. »

Charles Sousa, député de Mississauga--Lakeshore, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Cet investissement fédéral représente une étape significative vers la protection et la restauration de l'un des bassins versants naturels les plus importants de Mississauga. En renforçant le bassin versant de Cooksville Creek et en améliorant le parc Iggy Kaneff, nous renforçons la résilience climatique, réduisons les risques d'inondation et créons des espaces verts plus sains et plus agréables pour notre communauté. »

Carolyn Parrish, mairesse de la Ville de Mississauga

« La restauration des zones humides et l'extension des forêts le long du ruisseau Cooksville auront des retombées positives à long terme tant pour l'environnement que pour la collectivité. Ce projet soutient la santé des écosystèmes et des habitats ainsi qu'une meilleure gestion des eaux pluviales; il contribue aussi à la réalisation des objectifs plus larges de la Ville en matière de climat et de développement durable. »

Raj Sheth, conseiller aux Services communautaires, Ville de Mississauga

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 453 406 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN), et la contribution de la Ville de Mississauga s'élève à 230 930 $.

Le FIN soutient des projets utilisant des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et l'habitat faunique, ainsi que favoriser l'accès des Canadiens à la nature. À ce jour, on a annoncé plus de 87,5 millions de dollars d'investissement pour 48 projets d'infrastructure dans le cadre du FIN.

Parmi les exemples d'infrastructures naturelles figurent les forêts urbaines, les arbres de rue, les zones humides, les digues vivantes, les digues biologiques et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides incorporent à la fois des éléments d'infrastructures artificielles et naturelles. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, citons les toits et les murs verts, ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Au moins 10 % de l'enveloppe globale du programme est allouée à des projets dirigés par des Autochtones.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises d'ici.

Les actions fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les collectivités à croître dans tout le pays.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

Liens connexes

Fonds pour les infrastructures naturelles

https://logement-infrastructure.canada.ca/nif-fin/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Improving Cooksville parks [en anglais seulement]

https://www.mississauga.ca/projects-and-strategies/city-projects/improving-cooksville-parks/

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SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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